Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 23.991 đồng, giảm 32 đồng so với phiên trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.190 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.791 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá mua tham khảo vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.400 đồng/USD. Còn tỷ giá bán tham khảo giảm 34 đồng so với hôm qua, về mức 25.140 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay giảm khá mạnh, có ngân hàng giảm tới hơn 100 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhanh (Ảnh: Hoàng Giám)

Cụ thể, vào lúc 10h45' ngày 31/1, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.240-24.610 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 100 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua.

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 24.190 đồng/USD (mua vào) và 24.610 đồng/USD (bán ra), giảm 85 đồng/USD ở cả 2 chiều so với sáng 30/1.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 24.258 đồng/USD, bán ra ở mức 24.604 đồng/USD. So với sáng qua, giá USD tại Techcombank trưa nay giảm 53 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.240-24.705 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 30/1.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD có xu hướng đi lên. Giá USD tự do hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 24.950-25.000 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước.

Có thể thấy, giá USD tại thị trường tự do cao hơn khá nhiều tại các ngân hàng thương mại. Giá USD mua vào trên thị trường tự do đang cao hơn tại các ngân hàng khoảng 700 đồng/USD, còn giá USD bán ra ở thị trường tự do cao hơn tại ngân hàng khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD có xu hướng hồi phục sau khi giảm vào phiên trước đó. Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 11h15' hôm nay (31/1, giờ Việt Nam) ở mức 103,62 điểm, tăng 0,22% so với phiên liền trước.