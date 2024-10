Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đồng USD được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (18/10) là 24.213 đồng/USD, tăng 14 đồng so với hôm qua.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD với tỷ giá sàn là 23.002 đồng/USD, còn tỷ giá trần là 25.424 đồng/USD.

Tỷ giá mua USD tham khảo vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.400 đồng/USD. Trong khi tỷ giá bán USD tham khảo tăng thêm 15 đồng, lên 25.373 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại hôm nay tiếp tục kéo giá USD đi lên theo đà tăng mạnh từ 2 hôm trước.

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giá USD đắt thêm hơn 100 đồng so với sáng qua (17/10). Giá USD mua vào tại tất cả ngân hàng đều vượt 25.000 đồng/USD. Còn giá bán USD tại một số nhà băng đã vượt mốc 25.400 đồng/USD, chạm mức kịch trần.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng cao. Ảnh: Nam Khánh

Sáng nay, Vietcombank đưa giá USD mua vào tiền mặt lên mức 25.010 đồng/USD, bán ra ở mức 25.400 đồng/USD, tăng 100 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Tương tự, BIDV nâng giá USD thêm 155 đồng ở cả hai chiều, kéo giá mua - bán lên mức 25.040-25.400 đồng/USD. VietinBank cũng đưa giá USD lên mức 25.084-25.423 đồng/USD (mua - bán), tăng 144 đồng ở chiều mua và đắt hơn 126 đồng ở chiều bán.

Ở khối ngân hàng tư nhân, giá USD cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

So với sáng qua, Techcombank tăng 113 đồng ở chiều mua và cao hơn 101 đồng ở chiều bán, đưa giá USD mua tiền mặt lên mức 25.052 đồng/USD, giá bán ra là 25.423 đồng/USD.

Còn Sacombank đưa giá USD lên mức 25.080-25.420 đồng/USD (mua - bán), tăng 170 đồng ở chiều mua và đắt thêm 150 đồng ở chiều bán.

Eximbank cũng tăng giá USD thêm 130 đồng ở chiều mua và đắt hơn 93 đồng ở chiều bán, đưa giá mua - bán USD tiền mặt lên mức 25.050-25.423 đồng/USD.

Hai hôm trước, giá USD tại nhiều ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng mạnh, với mức tăng hơn 100 đồng mỗi phiên.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá USD tại Vietcombank tăng gần 400 đồng ở cả chiều mua và bán. Giá USD tại nhiều ngân hàng khác cũng có mức tăng tương tự.

Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh thì giá USD trên thị trường tự do gần đây ít biến động. Hiện giá USD tự do được mua - bán với giá từ 25.260-25.360 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Đáng chú ý, giá USD bán ra trên kênh ngân hàng đã vượt thị trường tự do, còn giá mua vào tại ngân hàng chỉ thấp hơn khoảng 200 đồng so với thị trường tự do.