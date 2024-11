Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đồng USD được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 24.278 đồng/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.492 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.064 đồng/USD.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.400-25.450 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD tự do giảm mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay được điều chỉnh giảm ở cả chiều mua vào và bán ra.

Ở chiều bán ra, giá USD tại các ngân hàng thương mại cùng giảm 6 đồng so với mức niêm yết hôm qua và đều niêm yết ở mức kịch trần 25.491 đồng/USD.

Ở chiều mua vào, các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá đồng bạc xanh, trong đó có ngân hàng hạ tới gần 100 đồng so với mức niêm yết đầu giờ sáng qua.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Vietcombank hạ giá USD mua vào tiền mặt xuống mức 25.121 đồng/USD, giảm 46 đồng so với đầu phiên giao dịch hôm qua (7/11).

Tương tự, so với đầu giờ sáng qua, BIDV cũng giảm 6 đồng với giá đồng bạc xanh ở chiều mua, đưa giá về mức 25.191 đồng/USD. VietinBank hạ giá USD ở chiều mua vào về mức 25.145 đồng/USD, giảm 76 đồng.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank hạ giá USD mua vào rẻ hơn tới 98 đồng, về mức 25.107 đồng/USD.

Sacombank cũng giảm giá USD mua vào về mức 25.210 đồng/USD, rẻ hơn 90 đồng.

Còn Eximbank hạ giá USD mua vào tiền mặt xuống mức 25.120 đồng/USD, giảm 50 đồng so với mức niêm yết sáng qua.

Cùng xu hướng, giá USD trên thị trường tự do quay đầu giảm mạnh ở chiều mua sau khi tăng tới 145 đồng ở phiên trước đó.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD với mức giá phổ biến 25.500-25.800 đồng/USD (mua - bán). So với phiên trước, giá USD tự do hôm nay hạ 245 đồng ở chiều mua và giảm 45 đồng ở chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, giá USD chững lại sau khi giảm mạnh vào hôm qua sau quyết định hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm nay của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) vào lúc 9h52' ngày 8/11 (giờ Việt Nam) ở mức 104,53 điểm, tăng 0,02% so với phiên liền trước.