Hôm nay (3/8), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND và USD ở mức 23.803 đồng/USD, tăng 30 đồng so với hôm qua.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.993 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.613 đồng/USD.

Cùng xu hướng với tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay cũng được điều chỉnh tăng. Giá USD bán ra tại các ngân hàng hôm nay đồng loạt tăng vượt 23.900 đồng/USD, lên mức cao nhất một tháng.

Giá USD bật tăng (Ảnh: Hoàng Hà)

Vietcombank chiều nay niêm yết giá USD ở mức 23.560-23.930 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 35 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Tại BIDV, giá đồng USD chiều nay được niêm yết ở mức 23.605-23.905 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Còn Vietinbank chiều nay giao dịch USD ở mức giá 23.510 đồng/USD (mua vào) và 23.930 đồng/USD (bán ra), cũng tăng 20 đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Eximbank chiều nay niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.520-23.920 đồng/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua vào và tăng 30 đồng ở chiều mua bán ra.

Ở thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch phổ biến quanh mức 23.710-23.760 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng 70 đồng ở chiều mua vào và tăng 40 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá USD cũng bật tăng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 16h03' hôm nay (3/8, giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 102,76 điểm, tăng 0,17% so với phiên liền trước.

Chỉ số DXY hiện lên gần mức cao nhất 1 tháng. Giá USD tăng bất chấp việc Fitch Ratings hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ.