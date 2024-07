Sau khi tăng nhẹ vào hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay (16/7) bất ngờ giảm mạnh.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD với mức giá phổ biến là 25.620-25.690 đồng/USD (mua vào - bán ra). So với phiên trước đó, giá USD tự do đã giảm 90 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Còn so với mức đỉnh 25.950-26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra) được thiết lập vào ngày 27/6, giá USD tự do hôm nay đã "bốc hơi" 330 đồng ở chiều mua và giảm 340 đồng ở chiều bán.

Giá USD tự do bất ngờ lao dốc. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, giá USD trên thị trường chính thức khá ổn định.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 16/7 ở mức 24.245 đồng/USD, không đổi so với phiên trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày hôm nay với tỷ giá trần là 25.457 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.033 đồng/USD.

Tỷ giá mua - bán vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì trong phạm vi giao dịch 23.400-25.450 đồng/USD.

Trong khi đó, giá mua USD tại một số ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm nhẹ ở chiều mua song chiều bán ra đều được giữ ở mức kịch trần.

Sáng nay, Vietcombank niêm yết giá USD mua tiền mặt ở mức 25.207 đồng/USD, bán ra ở mức 25.457 đồng/USD (mua - bán), không đổi so với sáng qua (15/7).

VietinBank sáng nay mua - bán USD ở mức giá 25.192-25.457 đồng/USD, giảm 34 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán so với sáng qua.

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank mua vào USD tiền mặt với giá 25.155 đồng/USD, bán ra ở mức 25.457 đồng/USD, giảm 38 đồng ở chiều mua và không đổi ở chiều bán so với sáng 15/7.

Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 25.180-25.457 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua và đứng im ở chiều bán so với sáng qua.

So với thị trường tự do, giá USD mua vào tại ngân hàng đang thấp hơn trên 400 đồng còn giá USD bán ra ít hơn 233 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay có xu hướng hồi phục sau khi lao dốc do những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về cơ hội sớm hạ lãi suất.

Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) hôm nay đã quay lại mốc 104 điểm. Vào lúc 12h06' ngày 16/7 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index ở mức 104,33 điểm, tăng 0,14% so với phiên liền trước.