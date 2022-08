Giá USD tự do giảm mạnh, về sát 24.000 đồng

Sau khi leo lên mức kỷ lục, gần 24.700 đồng, mấy phiên gần đây, giá USD tự do bắt đầu lao dốc. Giá USD trên thị trường tự do vào hôm nay (1/8) tiếp tục giảm mạnh, về sát mốc 24.000 đồng/USD. Hiện mỗi USD trên thị trường 'chợ đen' được giao dịch quanh mức 24.170 (mua vào) và 24.270 đồng (bán ra), giảm tới 180 đồng ở chiều mua vào và giảm 140 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Chênh lệch mua vào - bán ra của đồng USD trên thị trường tự do đã được thu hẹp, hiện còn 100 đồng/USD.

Trên thị trường chính thức, giá USD cũng đi xuống. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày hôm nay (1/8) ở mức: 23.161 đồng/USD, giảm 15 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Còn tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vào hôm nay được giữ ở mức 22.550 đồng (mua vào) - 23.400 đồng (bán ra).

Giá USD tự do giảm mạnh (Ảnh: Hoàng Hà)

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND vào hôm nay (1/8) tại các ngân hàng thương mại lại tăng, giảm trái chiều nhau.

Ngày 1/8, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.180 đồng (mua vào) - 23.490 đồng (bán ra), giảm 30 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày 29/7.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết mức giá 23.218 đồng (mua vào) - 23.498 đồng (bán ra), tăng 78 đồng/USD ở chiều mua vào và nhưng lại giảm 2 đồng/USD ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 29/7.

Còn ACB hôm nay mua vào USD với giá 23.220 đồng/USD và bán ra ở mức 23.800 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

So với tỷ giá ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do đang chênh tối đa 950 đồng/USD ở chiều mua vào và 470 đồng/USD ở chiều bán ra.

Như vậy, chênh lệch giữa giá USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng thương mại đã được rút ngắn. Biên độ chênh lệch giá mua - bán USD trong các ngân hàng cũng giãn rộng hơn, có ngân hàng tới 580 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, tỷ giá USD vào ngày hôm nay (1/8) tiếp tục suy yếu. Sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 105,83 điểm, giảm 0,52 điểm so với cuối tuần qua. Hiện giá USD đã quay về mức thấp nhất trong 3 tuần giao dịch gần đây.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến đồng tiền này quay đầu giảm là do lạm phát tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng cao, vượt khỏi tầm kiểm soát.