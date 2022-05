Ngân hàng nhà nước mạnh tay giảm sâu tỷ giá USD

Ngày 31/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.057 đồng, giảm 32 đồng so với phiên cuối tuần qua 21/5.

Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.550 đồng - 23.050 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Mua vào Bán ra Vietcombank 23.050 đồng 23.330 đồng Vietinbank 23.040 đồng 23.320 đồng ACB 23.090 đồng 23.280 đồng

Các nhà phân tích cho rằng các số liệu cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã khả quan, thêm vào đó, thị trường đã không quá lo lắng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất, do đó đồng bạc xanh đã mất đi động lực tăng giá.

Đặc biệt, với hàng loạt những số liệu kinh tế được công bố trong tuần này, có thể thấy nền kinh tế toàn cầu có nhiều triển vọng phục hồi, bao gồm số lượng việc làm của Mỹ và chỉ số nhà quản lý mua hàng của Trung Quốc. Đây sẽ là yếu tố quyết định cho các nhà đầu tư với các tài sản rủi ro.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát từ Đức và Tây Ban Nha hôm 30/5 cho thấy, mức tăng tăng nhanh trong tháng 5, do giá năng lượng tăng vọt, trước thềm số liệu lạm phát của khu vực đồng Euro được công bố vào hôm nay 21/3.

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,06% ở mức 1,0774. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,06% ở mức 1,2645. Tỷ giá USD so với yên Nhật tăng 0,23% ở mức 127,84.

Vào thứ Tư tuần này, Viện Quản lý cung ứng (ISM) từ Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ những người tham gia thị trường, họ đang lo ngại về một cuộc suy thoái có thể xảy ra ở Mỹ. Nếu dữ liệu này cho thấy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục mở rộng với tốc độ mạnh trong tháng 5, thì đồng bạc xanh có thể tạo đà phục hồi và hạn chế đà tăng của vàng.

Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng Năm vào thứ Sáu. Dự báo, lạm phát tiền lương tăng mạnh có thể được coi là một yếu tố khiến lạm phát tiêu dùng tiếp tục tăng ở mức cao trong thời gian dài hơn, ​​các nhà đầu tư nên xem xét về việc Fed sẵn sàng thắt chặt chính sách của mình. Trong kịch bản đó, vàng có thể quay đầu giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu của Mỹ phục hồi.

Nói về lợi suất, 2,7%, là mức thoái lui Fibonacci 23,6% của xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 12, được coi là mức kỹ thuật quan trọng đối với lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ. Nếu sự hỗ trợ đó không thành công, lợi suất của Mỹ giảm mạnh có thể mở ra cánh cửa cho một đợt phục hồi của vàng.

