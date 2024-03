Hôm nay, giá USD trên thị trường tự do tiếp đà tăng mạnh từ hôm qua.

Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do sáng nay giao dịch USD phổ biến quanh mức 25.540-25.670 đồng/USD (mua vào - bán ra). Đây là vùng giá cao nhất của giá USD trên thị trường tự do từ trước đến nay.

Tỷ giá bán USD tại thị trường tự do đã vọt lên sát mức 25.700 đồng, phá vỡ kỷ lục cũ. Tháng 10/2022, giá bán USD tự do được giao dịch ở mức 25.500 đồng trước sức ép từ thị trường quốc tế.

So với phiên trước đó, giá USD tự do hôm nay tăng 60 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 90 đồng ở chiều bán ra.

Hôm qua, giá USD tự do cũng tăng 110 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng tới 140 đồng ở chiều bán ra.

Như vậy, qua 2 phiên, giá USD tự do đã tăng 170 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 230 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do có xu hướng tăng cao. Ảnh: Nam Khánh

Còn tính từ đầu năm đến nay, giá USD tự do đã tăng khoảng 920 đồng ở chiều mua và tăng 970 đồng ở chiều bán.

Trên thị trường ngân hàng, giá USD hôm nay biến động nhẹ.

Cụ thể, lúc 11h ngày 5/3, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.480-24.850 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Cùng thời điểm, VietinBank giao dịch USD ở mức giá 24.448 đồng/USD (mua vào) và 24.868 đồng/USD (bán ra), tăng 7 đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, Techcombank mua vào USD với giá 24.516 đồng/USD, bán ra ở mức 24.862 đồng/USD, tăng 3 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Trong khi đó, Sacombank sáng nay niêm yết giá USD ở mức 24.480-24.945 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Chênh lệch giá USD giữa thị trường tự do và ngân hàng hiện khá lớn. Mỗi đồng USD mà ngân hàng mua vào đang thấp hơn 1.000 đồng so với thị trường tự do. Còn giá ngân hàng bán ra cũng kém hơn thị trường tự do khoảng 700-800 đồng.

Theo giới phân tích, tình trạng găm giữ ngoại tệ trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng tại thị trường trong nước lẫn thế giới đã khiến giá USD trên thị trường tự do chênh lệch lớn với ngân hàng.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 5/3 ở mức 24.012 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, hôm nay, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.213 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.811 đồng/USD.

Tỷ giá bán tham khảo cũng được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 8 đồng, đưa phạm vi giao dịch lên mức 23.400-25.162 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD trong nước đồng loạt tăng trong khi giá thế giới đi ngang do giới đầu tư đang chờ các số liệu của kinh tế Mỹ.

Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) vẫn duy trì dưới mức 104 điểm. Chỉ số DXY vào lúc 11h32' ngày 5/3 giờ Việt Nam ở mức 103,86 điểm, tăng 0,03% so với phiên liền trước.