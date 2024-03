Giá USD tự do hôm nay được các điểm thu mua ngoại tệ mua vào quanh mức 25.320 đồng/USD, bán ra ở mức 25.550 đồng/USD. So với hôm qua, giá USD tự do hôm nay hạ tới 160 đồng ở chiều mua vào và giảm 50 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do hôm qua cũng giảm 20 đồng ở chiều mua vào và hạ 100 đồng ở chiều bán ra.

Tính từ hôm qua đến hôm nay, giá USD tự do đã giảm 180 đồng ở chiều mua vào và hạ 150 đồng ở chiều bán ra.

Từ tuần trước đến ngày 11/3, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh và liên tục lập đỉnh cao lịch sử.

Tới ngày 11/3, tỷ giá USD/VND trên thị trường này đã lập kỷ lục cao mới: 25.500-25.700 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá bán ra USD trên thị trường tự do ngày 11/3 tăng tới 1.000 đồng so với cuối năm 2022.

Giá USD tự do trước phiên 12/3 tăng nhanh trong khi giá USD tại ngân hàng được duy trì ổn định. Điều này khiến chênh lệch giá USD trên thị trường tự do và ngân hàng rất lớn. Có thời điểm, mức chênh lệch này tới hơn 1.000 đồng.

Tình trạng găm giữ ngoại tệ được cho là nguyên nhân khiến giá USD trên thị trường tự do chênh lệch lớn với ngân hàng.

Ngày 11/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có động thái ứng phó với biến động tỷ giá trên thị trường tự do bằng việc chào bán tín phiếu trở lại, sau 4 tháng tạm ngưng.

Giá USD ngân hàng đi lên. Ảnh: Hoàng Hà

Sau 2 phiên (11-12/3), NHNN đã hút về gần 30.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống ngân hàng qua kênh tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày, lãi suất trúng thầu là 1,4%/năm.

Theo giới phân tích, động thái này nhằm hạ nhiệt đà tăng nóng của tỷ giá VND/USD. Việc phát hành tín phiếu, hút bớt thanh khoản trên thị trường 2 làm tăng lãi suất VND, giảm áp lực đầu cơ USD trong ngắn hạn.

Thực tế, ngay sau khi NHNN có động thái hút tiền qua kênh tín phiếu, giá USD tự do đã quay đầu giảm mạnh trong hai phiên gần đây.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay lại đi lên.

Cuối ngày hôm nay, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.450-24.820 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng so với hôm qua (12/3).

Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 24.436 đồng/USD (mua vào) và 24.856 đồng/USD (bán ra), tăng 43 đồng so với trưa 12/3.

Tương tự, Techcombank cuối phiên hôm nay mua - bán USD ở mức giá 24.508-24.852 đồng/USD, tăng 42 đồng.

Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 24.478-24.943 đồng/USD (mua - bán) vào cuối phiên, tăng 43 đồng so với trưa hôm qua.

So với thị trường tự do, giá mua USD tại các ngân hàng đang thấp hơn 800-900 đồng, còn giá USD bán ra cũng kém hơn 600-700 đồng.

Tỷ giá trung tâm ngày 13/3 được NHNN nâng lên mức 23.957 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại ngày 13/3 được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.155 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.759 đồng/USD.

Tỷ giá bán tham khảo được Sở Giao dịch NHNN nâng 3 đồng so với hôm qua, lên mức 25.105 đồng/USD, còn tỷ giá mua tham khảo vẫn được duy trì ở mức 23.400 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, giá USD tăng trở lại sau thông tin giá tiêu dùng của Mỹ tăng tốc trong tháng 2.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 16h42' hôm nay (13/3, giờ Việt Nam) ở mức 103,02 điểm, tăng 0,06% so với phiên liền trước.