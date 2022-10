Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng thế giới giảm nhẹ, trong nước bật tăng

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 10/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h07' ngày 10/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật lúc 9h07' ngày 10/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 3-10/10

Kết thúc phiên 8/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,3 triệu đồng/lượng.

Vàng được định giá trước dữ liệu làm phát tháng 9 của Mỹ (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h14' hôm nay (ngày 10/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.692,7 USD/ounce, giảm 2,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.707,7 USD/ounce, tăng 1,6 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 17,8 USD/ounce xuống 1.695 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 11,5 USD xuống 1.709,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới ngày 10/10

Sau chuỗi 6 tháng giảm giá, vàng khởi đầu một tuần mới của tháng 10 đầy ấn tượng, có thời điểm vượt mức 1.700 USD/ounce. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, thị trường vàng vẫn gặp rủi ro, dữ liệu lạm phát của tháng 9 sẽ là yếu tố quyết định giá vàng trong tuần này, thậm chí ảnh hưởng đến giá vàng từ nay đến cuối năm.

Giá vàng tăng trong thời gian qua, do tín hiệu không tốt đối với thị trường tài chính và những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế. Những tín hiệu tiêu cực này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có quyết định mạnh hơn nữa trong chính sách tiền tệ.

Chuyên gia về kim loại quý của Gainesville Coins, Everett Millman, nói với Kitco News: “Báo cáo cho thấy tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn vẫn chưa phải là tất cả".

Báo cáo việc làm tháng 9 hôm thứ Sáu tuần trước một lần nữa khẳng định tình hình việc làm vẫn tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,5%. Theo các nhà phân tích, đó không phải là mức Fed sẽ vội vàng thay đổi chính sách của mình.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường đang nhận định 78% khả năng Fed tăng 75 điểm phần trăm khác tại cuộc họp vào tháng 11. Đây sẽ là lần tăng thứ tư liên tiếp với cường độ như vậy.

Dự báo giá vàng

Nhà phân tích Carsten Fritsch của Commerzbank cho biết: “Các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất lên 5% vào đầu năm 2023, tức là thêm 175 điểm cơ bản so với mức hiện tại. Đồng USD có khả năng vẫn còn mạnh trong một thời gian nữa. Tỷ giá EUR/USD vẫn ở dưới mức tương đương với đồng USD trong những tháng tới, chỉ lấy lại đà vào quý II năm 2023."

Đối với vàng , điều này có nghĩa là phần còn lại của năm 2022, các nhà đầu tư không có cơ hội thu được lợi nhuận.

Fritsch nhận định: "Lãi suất tăng tiếp tục gây sức ép lên vàng trong một thời gian dài. Do đó, nhiều khả năng giá vàng sẽ xuống 1.700 USD/ounce vào cuối năm nay”.

Đối với năm 2023, kỳ vọng cũng thấp hơn. "Dự báo lãi suất tiếp tục cao, đáng chú ý tỷ giá EUR/USD thấp hơn cũng dẫn đến giá vàng giảm trong năm tới. Kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 1.800 USD/ounce vào cuối năm 2023", Fritsch cho hay.