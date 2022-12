Giá vàng hôm nay 13/12: Nối dài đà giảm giá

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 13/12, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h32' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h50' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,35 triệu đồng/lượng 67,17 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,35 triệu đồng/lượng 67,15 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,35 triệu đồng/lượng 67,17 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,25 triệu đồng/lượng 67,05 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 13/12

Biểu đồ giá vàng SJC từ 6-13/12

Kết thúc phiên 12/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,22 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nguy cơ giảm tiếp. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h30' hôm nay (ngày 13/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.783,8 USD/ounce, giảm 4,9 USD/ounce so với tối qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.795,8 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với tối qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới (lúc 20h00 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại Mỹ ở mức 1.788,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2023 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.805,8 USD/ounce.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào chỉ số lạm phát (CPI) tháng 11 của Mỹ sắp được công bố sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng cao hơn dự kiến .

Số liệu CPI dự kiến sẽ được công bố vào ngày 13/12 (theo giờ Mỹ), các nhà phân tích cảnh báo, lạm phát có thể vẫn tăng cao và không hề giảm tốc độ.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA nói với Kitco News, chỉ số CPI được dự đoán có xu hướng giảm, nhưng nó sẽ không giảm nhanh như nhiều người dự đoán, nguy cơ giá vàng có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, Moya cho rằng, giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn và sớm quay trở lại mức giá cao.

Ngoài ra, nhiều nhà phân tích cho biết việc giảm tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa hẳn sẽ khiến cơ quan này xoay trục khỏi kế hoạch của mình. Thêm vào đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo, lãi suất có thể phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài.

Các nhà phân tích nói rằng, chính sách tiền tệ ngày càng cứng rắn hơn của Fed sẽ đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái kéo dài và sâu hơn.

Dự báo giá vàng

Colin Cieszynski, giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng, vàng sẽ giảm giá trong thời gian tới do Cục Dự trữ Liên bang chưa hoàn tất việc tăng lãi suất.

Frank Cholly, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, nói với Kitco News rằng, để vàng thực hiện một bước tăng đáng kể khác, nó cần phải vượt qua giá trung bình trong 200 ngày ở mức 1.821 USD/ounce.

Cholly nói thêm, triển vọng về việc lãi suất sẽ ở mức nào trong năm tới là điều sẽ định hướng cho vàng vào trong thời gian tới. Đồng thời Cholly lưu ý rằng ông cũng đang theo dõi sát sao đồng USD.