Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 74.980.000 đồng/lượng - 76.980.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 74.980.000 đồng/lượng - 76.980.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 74.980.000 đồng/lượng - 76.980.000 đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 20h00 ngày 12/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.328 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.343 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/6 cao hơn khoảng 12,8% (265 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 72,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/6.

Giá vàng thế giới tăng vọt do đồng USD lao dốc sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế được mong đợi.

Đồng USD mở phiên giao dịch 12/6 trên thị trường New York Mỹ (đêm 12/6 giờ Việt Nam) giảm rất mạnh. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt) vào đầu phiên giảm xuống 104,4 điểm, từ mức trên 105 điểm trước đó.

USD sụt giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5 hạ nhiệt nhanh hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo đó, chỉ số CPI của Mỹ không biến động sau khi tăng 0,3% trong tháng Tư trước đó. Các nhà kinh tế trước đó dự báo mức tăng là 0,1%.

Đồng bạc xanh giảm khiến giá vàng tăng mạnh.

Giá vàng thế giới tăng nhanh trở lại. Vàng miếng SJC chốt ở dưới 77 triệu đồng/lượng. Ảnh: MH

So với cùng kỳ, CPI tăng 3,3%. Đây là mức vẫn còn cao so với mục tiêu 2% của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, nó khiến giới đầu tư bớt lo lắng về khả năng giá cả lạm phát leo thang trở lại. Mức 3,3% cũng đã thấp hơn nhiều so với 6,5% hồi cuối năm 2022 và 9,1% hồi tháng 6/2022.

Trong tháng 5, lạm phát lõi của Mỹ (loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2%, thấp hơn so với mức dự báo 0,3%.

Dự báo giá vàng

Trên Kitco, Michael Brown chuyên gia đến từ Tổ chức môi giới ngoại hối Pepperstone, cho biết dữ liệu lạm phát mới nhất có thể thay đổi tâm lý tại Fed trước quyết định chính sách tiền tệ của cơ quan này.

Adam Button, người đứng đầu bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive, cho biết sau dữ liệu lạm phát, những tín hiệu từ thị trường cho thấy, Fed sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, với 80% khả năng lần cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đồng USD giảm giá, vàng qua đó sẽ hưởng lợi.