Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch 12/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,85 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,35 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay sàn Kitco 12/8 (lúc 14h, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 1.913 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm cuối tuần. (Ảnh: BA)

Thị trường vàng khó có thể bứt phá giai đoạn ngắn hạn trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chính sách thắt chặt lãi suất. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để mua vào, chờ cơ hội đảo chiều đi lên của giá vàng trong tương lai.

Trong tuần thị trường vàng khá ổn định. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giữ ở mức hỗ trợ khoảng 1.950 USD/ounce. Kim loại quý vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là khi lợi suất trái phiếu ngắn hạn tiếp tục ở mức khoảng 5%.

Trong tháng 7/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia. Nếu so với cùng kỳ, CPI tăng 3,2%, thấp hơn dự báo 3,3% từ các chuyên gia, nhưng lại cao hơn mức 3% của tháng 6. Lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh của năm 2022, nhưng vẫn còn cao hơn so với mục tiêu của Fed.

Thị trường vàng kết thúc tuần giảm mạnh. Kim loại quý này đã mất 1,2% giá trị trong tuần này.

Dự báo giá vàng

Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết giá vàng đang gặp khó khăn khi chi phí cơ hội để nắm giữ kim loại quý tiếp tục tăng. Nhà đầu tư thất vọng với việc nắm giữ vàng, chuyển sang thị trường chứng khoán.

Kinh tế Mỹ vẫn khá tích cực trước các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed, các nhà đầu tư không cần phải khẩn trương mua vàng lúc này. Ông nói thêm rằng thị trường vàng đang chờ các yếu tố quan trọng để kích hoạt, có thể mất một thời gian nữa.

Theo các nhà phân tích tại TD Securities, vàng đang giao dịch quanh mức 1.914 USD/ounce. Vàng có thể giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1.900 USD/ounce.

Về dài hạn khi có chất xúc tác, vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ lên vùng 2.100 USD/ounce vào cuối năm 2023 đầu năm 2024.