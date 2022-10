Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng giảm liên tiếp, mất mốc 67 triệu đồng

Giá vàng trong nước

Đầu giờ chiều ngày 15/10, giá vàng 9999 của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng, mất mốc 67 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 14h20' ngày 15/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,9 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,9 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h20' ngày 15/10

Mở cửa thị trường ngày 15/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 15/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 15/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 8-15/10

Kết thúc phiên 14/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,22 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,1 triệu đồng/lượng.

Lực bán tháo, khiến giá vàng thế giới giảm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h18' hôm nay (ngày 15/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.645,3 USD/ounce, giảm 4,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.648,9 USD/ounce, giảm 7,3 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giảm 15,8 USD/ounce xuống 1.650 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 21,1 USD xuống 1.656,2 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Thị trường vàng không có nhiều phản ứng trước báo cáo kinh tế mới nhất từ Mỹ, tiếp tục chịu áp lực bán mạnh do doanh số bán lẻ các mặt hàng trong tháng 9 của Mỹ không giảm.

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 9 không thay đổi so với tháng trước, doanh số bán lẻ từ đầu năm đến nay tăng 8,2%. Trong khi đó, doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 0,1% trong tháng trước.

Nhóm kiểm soát của báo cáo, bao gồm ô tô, gas, vật liệu xây dựng và dịch vụ ăn uống, tăng 0,4%, vượt mức dự báo trước đó là 0,3%.

Theo Chris Weston, trưởng nhóm nghiên cứu của Pepperstone, thị trường đang có một cuộc tranh luận lớn về việc vàng như một biện pháp bảo vệ lạm phát, đặc biệt là sau khi nó quay trở lại từ mức 2.000 USD/ounce được công bố vào tháng Ba.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần đây đã nhắc lại lập trường quyết liệt của họ về chính sách tiền tệ, điều này đã khiến thị trường chung bất ổn, vì lo ngại về cuộc suy thoái của Mỹ. Báo cáo CPI hôm thứ Năm cho thấy Fed đã đúng khi tin rằng lạm phát vẫn chưa được kiểm soát.

Chuyên gia về kim loại quý của Gainesville Coins, Everett Millman, nói với Kitco News, các báo cáo cho thấy tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn vẫn chưa phải là tất cả.

Dự báo giá vàng

Dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến hôm thứ 5 tiếp tục đè nặng lên vàng. Thị trường vàng tiếp tục đối mặt với khả năng Fed mạnh tay hơn nữa trong chính sách tiền tệ để hạ nhiệt giá tiêu dùng đang tăng.

Theo các nhà kinh tế, dữ liệu tiêu dùng mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm, nhưng điều đó không đủ để Fed làm hạ nhiệt lãi suất. Thị trường đã định giá Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm vào tháng tới.