Giá vàng hôm nay 15/7: Nỗi lo lạm phát, vàng khó tăng cao

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch hôm 14/7, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,20 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,22 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 67,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,15 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 67,60 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,20 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Ngày 13/7, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng Sáu đã tăng 9,1%, vượt xa với con số dự đoán là 8,8%, mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 11/1981.

Thị trường vàng giảm 40 USD vào thứ Năm và trong thời gian ngắn giảm xuống dưới mức 1.700 USD/ounce. Nhiều dự đoán cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khả năng sẽ tăng lãi suất lên 100 điểm cơ bản thay cho 75 điểm cơ bản vào cuộc họp cuối tháng Bảy.

Giá vàng giảm, chạm mức thấp nhất trong 11 tháng vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ hôm qua trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục hành động bằng cách mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 giảm 24,20 USD xuống 1.711,20 USD.

Về lý thuyết, giá vàng sẽ được hưởng lợi từ những con số lạm phát cao hơn, nhưng thực tế cho thấy Fed có khả năng sẽ trở nên quyết liệt hơn nữa trong việc tăng lãi suất để dập tắt lạm phát. Điều này dẫn đến đồng USD mạnh hơn so với các loại tiền tệ chính khác cũng như đặt ra rào cản về kỳ vọng lạm phát trong tương lai, vàng trở lên vô cùng khó khăn.

Trong báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ cho thấy, tháng 6, tăng 1,1% so với tháng 5 và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này dự kiến sẽ tăng 0,8% hàng tháng sau khi tháng 5 tăng 0,8% so với tháng 4. Tuy nhiên, các thị trường không mấy quan tâm đến số liệu trên, bởi chỉ số CPI Mỹ vừa công bố cho thấy tình hình lạm phát ngày càng trở lên trầm trọng.

Sở đúc tiền Mỹ đã bán được 315.000 ounce vàng trong quý thứ hai, giảm 26% so với quý đầu tiên.

Trong khi đó, Perth Mint đã bán được 244.737 ounce vàng trong quý hai, giảm 6% so với 261.357 ounce được bán trong quý đầu tiên.

Một số nhà phân tích đánh giá, sự sụt giảm nhu cầu vàng thỏi phản ánh các sắc thái trên thị trường khi phí bảo hiểm cao hơn đang đẩy người tiêu dùng ra khỏi thị trường. Đồng thời, các nhà phân tích cho rằng giá vàng giảm mạnh được cho là sẽ dẫn đến nhu cầu vật chất tăng lên.

Dự báo giá vàng

Theo các nhà phân tích, áp lực giảm giá đang gia tăng đối với vàng khi chỉ số DXY tiếp tục giao dịch ở mức cao nhất trong 20 năm.

Biến động xung quanh tỷ giá EUR/USD (đã bị ảnh hưởng vào ngày hôm qua) sẽ tiếp tục được nâng cao và tác động đến các tỷ giá USD khác. Việc nhận định lại giá vàng đang ở mức cao hơn trong kỳ vọng lãi suất của Fed có thể giữ cho đồng USD được hỗ trợ vững chắc so với đồng EURO ở mức 1 EURO đổi 1 USD.

Việc giá vàng có thể phá vỡ dưới 1.700 USD vẫn rất có khả năng xảy ra, với mức hỗ trợ tiếp theo có thể xuống kỳ vòng là 1.680 USD/ounce. Cho thấy, các dấu hiệu của áp lực lạm phát đang giảm xuống, khi đó vàng trở lên có lợi khi nền kinh tế rơi vào suy thoái."

Ngoài ra, mức giảm xuống dưới ngưỡng trước đại dịch, tức là từ 1.650 đến 1.700 USD/ounce, có thể gây ra tình trạng bán tháo kim loại quý.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA cho biết: "Áp lực đang gia tăng đối với nhà đầu cơ nếu giá vàng giao dịch dưới ngưỡng trước thời điểm đại dịch.