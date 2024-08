Giá vàng trong nước hôm nay 15/8/2024

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/8, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

Doji Hà Nội: 78.000.000 đồng/lượng - 80.000.000 đồng/lượng

SJC TP.HCM: 78.000.000 đồng/lượng - 80.000.000 đồng/lượng

Doji TP.HCM: 78.000.000 đồng/lượng - 80.000.000 đồng/lượng

Giá vàng quốc tế hôm nay 15/8/2024

Tới 20h25' ngày 14/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.452 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.491 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 14/8 cao hơn khoảng 18,8% (389 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 75,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 14/8.

Trong 2 phiên liền trước, vàng đã bứt phá rất mạnh trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt, trong khi đó căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và Ukraine leo thang.

Giá vàng thế giới chịu áp lực chốt lời khá mạnh. Ảnh: HH

Giá vàng đã tăng thêm 70-80 USD và chỉ còn cách đỉnh lịch sử 2.483 USD lập hôm 17/7 chưa đầy 10 USD nhờ rất nhiều yếu tố hỗ trợ.

Tuy nhiên, áp lực bán tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch 14/8 trên thị trường New York (tối 14/8 giờ Việt Nam) cho dù Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tích cực. Theo đó, lạm phát Mỹ tăng 0,2% trong tháng 7 đúng như kỳ vọng của các nhà kinh tế nhưng lạm phát so với cùng kỳ chỉ tăng 2,9%, thấp hơn so với mức kỳ vọng 3%.

Lạm phát thấp hơn sẽ giúp Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thêm cơ sở để sớm cắt giảm lãi suất. Đồng USD sẽ giảm khi Fed đảo chiều chính sách tiền tệ. Thông thường vàng sẽ diễn biến ngược với đồng USD.

Trên thực tế, chỉ số DXY - đo lường diễn biến của đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác - giảm khá mạnh xuống mức 102,5 điểm. Tuy nhiên, vàng đã bất ngờ quay đầu giảm khá mạnh.

Vàng giảm được cho là vì giới đầu tư trước đó đã kỳ vọng khá nhiều vào mặt hàng này và đẩy giá lên sát đỉnh cao kỷ lục. Tuy nhiên, sức cầu chưa đủ mạnh để vàng vượt qua kỷ lục cũ. Một số tay chơi lớn trên thị trường, trong đó có Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) trong vài tháng gần đây không mua ròng vàng do giá cao.

Dự báo giá vàng

Áp lực chốt lời ngay lập tức tăng vọt. Đây cũng là điều đã được dự báo khi mặt hàng này đã tăng khoảng 36% kể từ tháng 10/2023 tới đầu phiên 14/8.

Trong thời gian tới, vàng vẫn được đánh giá là loại tài sản có độ an toàn cao và hấp dẫn các nhà đầu tư. Mỗi khi vàng điều chỉnh giảm mạnh, sức cầu bắt đáy ngay lập tức gia tăng trở lại.

Căng thẳng tại Trung Đông và Ukraine được đánh giá cũng ảnh hưởng mạnh tới giá vàng. Hiện giới quan sát lo ngại xung đột lan rộng ở Trung Đông sau vụ thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran và vụ Israel không kích giết chết chỉ huy quân sự cấp cao Fuad Shukr của Hezbollah ở Lebanon.

Vàng vẫn được nhiều tổ chức dự báo sẽ đạt mức 2.500 USD/ounce trong nửa cuối năm nay.