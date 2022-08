Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng xoay chiều giảm giá

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h45' ngày 15/8, giá vàng 9999 của SJC giảm 250 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,25 triệu đồng/lượng 67,27 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,25 triệu đồng/lượng 67,25 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,25 triệu đồng/lượng 67,27 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,15 triệu đồng/lượng 67,15 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,45 triệu đồng/lượng 67,15 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h45' ngày 15/8

Mở cửa thị trường ngày 15/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 15/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,5 triệu đồng/lượng 67,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,5 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,5 triệu đồng/lượng 67,52 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,6 triệu đồng/lượng 67,3 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 15/8

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,62 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,55 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,55 triệu đồng/lượng (bán ra)

Biến động giá vàng SJC tuần từ 8-15/8

Giá vàng quốc tế

Tới 9h15' hôm nay (ngày 15/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.797 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.812,8 USD/ounce, tăng 8,6 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ tăng 14 USD/ounce, lên 1.804 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex New York tăng 8,4 USD, lên 1.805,2 USD/ounce.

Giá vàng sẽ gặp khó khăn nếu Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Ảnh: Chí Hùng

Neel Kashkari, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Minneapolis, cho rằng, thông tin tích cực về CP nhưng Fed vẫn còn nhiều việc phải làm để chống lạm phát. Fed sẽ cần tăng lãi suất lên 3,9% vào cuối năm và lên 4,4% vào cuối năm 2023 để kiềm chế lạm phát.

Charles Evans, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Chicago cho hay, dự kiến Fed có thể sẽ nâng lãi suất lên 3,25-3,5% trong năm nay và lên 3,75-4% vào cuối năm tới. Hiện lãi suất trong khoảng 2,25-2,5%. Một số nhà quan sát nhận định cuộc chiến chống lạm phát của Fed vẫn chưa nhìn thấy hồi kết.

Tại Mỹ và EU lạm phát tăng cao liên tiếp, lập kỷ lục trong 40 năm qua. Ở Mỹ, tháng 6/2022 lạm phát tăng đến mức 9,1%. Tại EU, lạm phát đã lập kỷ lục mới 8,9% vào tháng Bảy và là tháng thứ 9 liên tiếp lạm phát tăng.

Ngày 27/7, Fed quyết định nâng lãi suất cơ bản đồng USD với mức 0,75%. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng Fed đã nâng lãi suất với mức cao, đưa lãi suất hiện tại của nền kinh tế lên mức 2,25-2,5% (mức cao nhất kể từ tháng 12/2018).

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát vàng giá vàng Kitco không cho thấy, 45,5% lạc quan về vàng trong thời gian tới, 45,5%, cho ý kiến ngược lại. Còn theo cuộc khảo sát của số các nhà đầu tư bán lẻ tham gia thăm dò trực tuyến, 42,1% cho rằng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới, 28,7% dự báo giá sẽ giảm, số còn lại đưa ra ý kiến trung lập.

Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Oanda, cho rằng, giá vàng sẽ gặp khó khăn nếu Fed thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ.

Global Forex dự báo, giá vàng sẽ lên mức 1.765 USD/ounce trong ngắn hạn. Nếu kim loại quý trượt khỏi mức 1.750 USD/ounce, giá có thể tiếp tục lao dốc.

Darin Newsom, chuyên gia vàng cho rằng, mức kháng cự ngắn hạn ở mức cao nhất trong 4 ngày là 1.824,6 USD/ounce và mức hỗ trợ ngắn hạn ở mức thấp nhất trong 4 ngày là 1.798,6 USD/ounce.