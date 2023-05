Giá vàng trong nước hôm nay

Chốt phiên giao dịch 15/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,27 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng vẫn trong vùng an toàn. (Ảnh: Kitco)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 10h04' hôm nay (ngày 16/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.017 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.020,9 USD/ounce, tăng 4,9 USD/ounce so với hôm qua.

Sáng 16/5, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 57,43 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 9,84 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay 15/5 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.015 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.016 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên đầu tiên của tuần mới. Nhiều dự báo cho rằng, giá vàng đang ở vùng an toàn, có xu hướng tăng.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, giá vàng có thể sẽ giảm nếu các nhà đầu tư tăng mua USD. Tuy nhiên, giá kim loại quý vẫn có xu hướng tăng vững chắc nếu vẫn giữ mức hỗ trợ trên 1.950 USD/ounce.

Nhận định về các yếu tố tác động lên thị trường vàng, ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA cho rằng, USD còn tiếp tục tăng giá, khiến vàng kém thu hút hơn. Tuy nhiên, các dự báo cho thấy, suy thoái vào nửa cuối năm hoặc đầu 2024, điều này giúp vàng tiếp tục hấp dẫn như một kênh trú ẩn.

Michelle Bowman thuộc Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, cần thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động chưa sôi động. Chính sách tiền tệ bổ sung có thể sẽ phù hợp ở mức đủ hạn chế trong một thời gian để giảm lạm phát và tạo điều kiện hỗ trợ thị trường lao động phát triển bền vững.

Dự báo giá vàng

Cuộc khảo sát giá vàng của Kitco cho thấy, các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhận định, giá vàng sẽ kết thúc trong tuần này ở quanh mức 2.046 USD/ounce.

Một số nhà phân tích lưu ý rằng, động lực chính của giá vàng vẫn là chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, đồng USD mất giá.

Theo Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, giá vàng sẽ đi ngang trong thời gian tới. Ông nhận định, việc giá vàng bắt đầu tăng cao hơn chỉ là vấn đề thời gian.