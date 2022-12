Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng tăng giá, chiếm lại mốc 67 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 17/12, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h35' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h45' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,2 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 17/12

Biểu đồ giá vàng SJC từ 10-17/12

Kết thúc phiên 16/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào)- 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,92 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h18' hôm nay (ngày 17/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.793 USD/ounce, tăng 9,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.800,2 USD/ounce, tăng 15,8 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.783,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2023 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.784,9 USD/ounce.

Giới đầu tư thở phào khi Fed thông báo chỉ tăng lãi suất thêm 0,5% vào thứ Tư. Tuy nhiên, chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo, lạm phát suy yếu không đủ để thuyết phục Fed ngừng việc tăng lãi suất. Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn vào năm 2023.

Giá vàng trong nước giảm. (Ảnh: Duy Anh)

Các nhà chiến lược tại Morgan Stanley kỳ vọng, Fed dừng chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 3/2023.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,13% sau báo cáo CPI, xuống dưới 3,5%.

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đang tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm ngày 15/12. Nhiều khả năng, các ngân hàng này sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất nữa.

Dự báo giá vàng

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại công ty dữ liệu kim loại Kitco Metals (Canada), cho biết giá vàng giảm mạnh do áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn sau những đợt tăng giá gần đây.

Theo George Milling-Stanley, Giám đốc chiến lược vàng tại State Street Global Advisors, trong nửa đầu năm 2023, vàng sẽ ở trạng thái chờ. Vàng có cơ hội bứt phá khi vượt qua ngưỡng 1.800 USD/ounce.