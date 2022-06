Giá vàng hôm nay 18/6: Vàng tăng giá theo đà lạm phát

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 18/6, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 100 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h35' ngày 18/6, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 67,85 triệu đồng/lượng 68,67 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 67,85 triệu đồng/lượng 68,65 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 67,85 triệu đồng/lượng 68,67 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67,9 triệu đồng/lượng 68,7 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 67,9 triệu đồng/lượng 68,6 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h35' ngày 18/6

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 67,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,75 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 67,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,77 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 67,9 triệu đồng/lượng (mua vào) -68,7 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 67,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 68,7 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h40' hôm nay (ngày 18/6, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.839,8 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 7 trên sàn Comex New York ở mức 1.840,6 USD/ounce, giảm 9,3 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 23,3 USD lên mức 1.857,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2022 trên sàn Comex New York tăng 30,3 USD lên mức 1.849,9 USD/ounce.

Ngày 15/6, Fed thông báo quyết định tăng lãi suất với mức tăng mạnh nhất trong gần 30 năm sau khi lạm phát tăng đột biến vào tháng Năm. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed cho biết quyết định nâng phạm vi lãi suất cơ bản của ngân hàng lên 1,5-1,75%. Đây là lần tăng lãi suất với mức tăng 0,75 điểm phần trăm đầu tiên của Fed kể từ năm 1994.

Việc Fed tăng lãi suất với mức tăng mạnh bất thường diễn ra sau bốn ngày "hỗn loạn" đối với thị trường tài chính tại Mỹ, khi cổ phiếu đã lao dốc, lợi tức trái phiếu tăng vọt và giá trị tiền điện tử đã sụp đổ trước sự gia tăng đáng báo động của tốc độ tăng giá vào tháng trước.

Các dữ liệu khác cho thấy chỉ số giá sản xuất của Mỹ đã tăng 0,8% trong tháng 5/2022, sau khi tăng 0,4% trong tháng Tư, phù hợp với dự đoán. Các số liệu mới công bố càng cho thấy hoạt động kinh tế tại Mỹ đi xuống với số nhà xây mới giảm 14% trong tháng 5, mạnh hơn nhiều dự báo là 2,6%. Chỉ số hoạt động kinh doanh của Fed Philadelphia lần đầu tiên giảm kể từ tháng 5/2020.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã thực hiện lần tăng lãi suất thứ năm liên tiếp để kiềm chế lạm phát tăng vọt. Tại cuộc họp tháng 5, BoE đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 1%, mức cao nhất trong 13 năm, nhưng cảnh báo rằng nền kinh tế Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái.

Dự báo giá vàng

Carsten Menke, chuyên gia của Julius Baer, cho biết, vàng có thể không còn hấp dẫn nhà đầu tư nếu Fed chống lạm phát kiểm soát mà không đẩy kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Edward Moya, nhà phân tích cấp cao của OANDA cho biết, trong ngắn hạn, đây vẫn là một môi trường khó khăn đối với vàng, nhưng cuối cùng kim loại quý này sẽ tiếp tục vai trò trú ẩn an toàn, USD ngừng tăng.

Bảo Anh