Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 18/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.602,1 USD/ounce, tăng 1,48% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.600,2 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 18/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu tăng vọt khi thị trường ghi nhận lượng lớn nhà đầu tư tăng cường mua vào do nhu cầu trú ẩn an toàn. Các nhà phân tích cho rằng, ngoài yếu tố trên, tâm lý bắt đáy cũng được tăng cường khi nhà đầu tư nhận thấy mức giá hiện tại đã đủ an toàn.

Theo giới phân tích, bức tranh thị trường vàng được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, nguy cơ giảm giá có thể chưa dừng lại. Kim loại quý có thể sẽ còn thêm vài đợt giảm giá nữa trước khi hồi phục.

Mark Leibovit, chuyên gia đến từ VR Metals/Resource Letter, nhận định, giá vàng sẽ giảm xuống mức 2.300 USD/ounce trước khi tăng trở lại. Mặc dù vậy, ông vẫn lạc quan dự báo, trong tương lai, vàng có thể lên mức kỷ lục 3.700 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng dựng đứng. Ảnh: HH

Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, lưu ý, giá vàng đã giảm 4,5% trong vòng 3 tuần. Đây là mức giảm lớn nhất trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, tốc độ giảm chậm lại và sẽ sớm hồi phục khi tâm lý lo ngại về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày càng lắng xuống.

Phần lớn chuyên gia đánh giá, mặc dù còn vài đợt giảm giá nữa trước khi hồi phục nhưng đây là thời điểm hợp lý cho nhà đầu tư mua vào để tích lũy, song nên chia nhỏ thành nhiều lần mua để giảm thiểu rủi ro, đề phòng sự bất ổn trên thị trường.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 18/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra).

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 80,9-83,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,4-83,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Marc Chandler nhận định, vàng sẽ hồi phục trở lại và có thể leo lên mức giá 2.600-2.625 USD/ounce trước khi kết thúc tuần. Ông cho rằng, nếu không thực sự cần tiền, nhà đầu tư không nên bán lỗ vì khả năng giá vàng phục hồi là rất cao.

Các chuyên gia dự báo, trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn kinh tế và chính trị gia tăng, vàng có thể sớm phục hồi với vai trò là kênh đầu tư truyền thống an toàn và là rào cản chống lạm phát.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cao cấp tại FxPro, đánh giá, khủng hoảng địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine vẫn là yếu tố then chốt giúp vàng tăng giá trở lại.