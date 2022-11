Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng tiếp đà giảm sâu

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 2/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng 9999 của Doji tăng 100 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h31' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h25' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,15 triệu đồng/lượng 67,17 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 67,15 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,15 triệu đồng/lượng 67,17 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng ngày 2/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 26/10-2/11

Kết thúc phiên giao dịch 1/11, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,10 triệu đồng/lượng - 67,12 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,90 triệu đồng/lượng - 66,90 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,10 triệu đồng/lượng - 67,10 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,10 triệu đồng/lượng - 66,90 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h32' hôm nay (ngày 2/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.648,8 USD/ounce, giảm 4,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.650,5 USD/ounce, giảm 6,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 1/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.653 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.657 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 1/11 thấp hơn khoảng 9,2% (168 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 1/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế nhích tăng nhẹ sau khi ghi nhận tháng giảm thứ 7 liên tiếp - mức giảm kéo dài nhất trong 40 năm qua.

Giá vàng tăng nhẹ sau khi giảm 7 tháng liên tiếp. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng tăng thêm gần 20 USD sau khi đồng USD quay đầu giảm. Chỉ số DXY giảm gần 0,7% từ mức 111,5 điểm xuống 110,79 điểm vào đầu phiên giao dịch trên thị trường Mỹ.

Mặt hàng kim loại quý giảm còn do lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Giá nhiều loại hàng hóa, trong đó có vàng cũng được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ Trung Quốc sau khi có tin đồn cho rằng chính quyền Bắc Kinh có kế hoạch sẽ kết thúc các chính sách “zero Covid” trong tháng 3.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nếu nước này mở cửa trở lại thì đây sẽ là thông tin tích cực đối với thị trường hàng hóa thế giới.

Vàng cũng được hỗ trợ khi đồng USD quay đầu giảm.

Ngân hàng Trung ương Úc hôm 1/11 tăng lãi suất cơ bản lên thêm 25 điểm phần trăm.

Theo Hội đồng vàng thế giới, ngân hàng trung ương các nước mua lượng vàng kỷ lục trong quý III/2022, với tổng khối lượng lên tới 400 tấn.

Dự báo giá vàng

Các nhà buôn vàng đang chờ cuộc họp chính sách của Ủy ban thị trường mở Fed (FOMC) bắt đầu từ tối 1/11 (giờ Việt Nam) và kết thúc vào rạng sáng 3/11 (giờ Việt Nam). Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sau đó sẽ có một bài phát biểu.

Thị trường dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm lên 4%/năm.

Giới đầu tư chờ những lời bình luận của FOMC và ông Powell để tìm kiếm manh mối chính sách tiền tệ trong tương lai, đặc biệt là xem khi nào Fed sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ.

Trên MarketWatch, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của BullionVault - Adrian Ash cho rằng, vàng vẫn chịu chi phối từ biến động của đồng USD, đặc biệt là quyết định của Fed trong cuộc họp kết thúc vào ngày thứ Tư.