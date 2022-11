Giá vàng hôm nay 1/11: Vàng tăng giá trước ngày Fed ra 'phán quyết'

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 1/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng 9999 của Doji ở thị trường Hà Nội giảm 100 nghìn đồng/lượng và giá vàng 9999 của Doji ở thị trường TP.HCM giảm 200 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h47' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cập nhật vào lúc 9h23' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,8 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 66,8 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng ngày 1/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 25/10-1/11

Kết thúc phiên 31/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,0 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,0 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,90 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Giao dịch vàng thận trọng trước cuộc họp của Fed. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h35' hôm nay (ngày 1/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.639,6 USD/ounce, tăng 2,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.641,4 USD/ounce, tăng 1 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 7,6 USD/ounce xuống 1.637,2 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 4,45 USD xuống 1.640,4 USD/ounce.

Giao dịch vàng trên thế thới đang thận trọng hơn trước vì các nhà đầu tư đang quan tâm tới cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở của Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) bắt đầu vào sáng ngày 1/11 và kết thúc vào chiều ngày 2/11, sau đó là tuyên bố của cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Hầu hết kỳ vọng FOMC sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm.

Ngoài ra, các nhà đầu tư đang mong mỏi hơn từ phía FOMC và Powell đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ của Mỹ, cụ thể Fed sẽ làm giảm tốc độ tăng lãi suất sau tháng 11.

Đối với đồng euro, vàng đã lấy lại sức mạnh sau khi xuống thấp nhất trong 3 tháng qua trong bối cảnh lạm phát đang tăng mạnh ở châu Âu.

Cơ quan thống kê chính thức của EU, cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 đạt mức cao kỷ 10,7% cao hơn mức dự báo trước đó là 9,9%.

Các nhà kinh tế cho rằng dữ liệu lạm phát mới nhất sẽ buộc ECB tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất, ngay cả khi nền kinh tế của khu vực đang tiến gần đến suy thoái. Tuần trước sau khi tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói rằng trọng tâm của ủy ban vẫn là kiểm soát lạm phát.

Andrew Kenningham, Trưởng nhóm Kinh tế Châu Âu tại Capital Economics nói rằng ông không hy vọng ECB sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất sớm. Ông cho rằng, dự kiến lãi suất của ECB sẽ tăng lên 3% vào giữa năm 2023.

Dự báo giá vàng

Tuần này, 473 người trả lời đã tham gia các cuộc thăm dò trực tuyến. Tổng cộng 200 người tương đương 43%, nhận định giá vàng tăng giá. 169, tương đương 37%, dự đoán vàng sẽ giảm. 94 người còn lại, tương đương 20%, cho rằng thị trường đi ngang.

Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line, nói rằng giá vàng sẽ xuống dưới mức 1.600 USD/ounce trong thời gian tới vì Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất sẽ tiếp tục đè nặng lên kim loại quý.