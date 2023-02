Giá vàng hôm nay 20/2: Nguy cơ rơi xuống vùng tiêu cực

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 20/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h42' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h09' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.350.000 đồng/lượng 67.170.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.350.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.350.000 đồng/lượng 67.170.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.250.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.200.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 20/2

Biểu đồ giá vàng SJC từ 13-20/2

Chốt phiên giao dịch 18/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,1 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 20/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.646 đồng/USD, tăng 7 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (20/2) được giao dịch quanh mốc 23.610 đồng/USD (mua vào) và 23.980 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng kết thúc tuần thứ tư liên tiếp giảm xuống dưới mức 1.900 USD/ounce. (Ảnh: Bảo tín)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h52' hôm nay (ngày 20/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.842 USD/ounce, không đổi so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.851,5 USD/ounce, tăng 8,5 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 20/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 53,25 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,92 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.842 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.843 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới kết thúc tuần tứ 4 liên tiếp với mức giá dưới 1.900 USD/ounce. Nhiều nhà phân tích có tâm lý tiêu cực, dự đoán vàng có thể giảm xuống sát mức 1.800 USD/ounce trong thời gian tới.

Biểu đồ giá vàng. (Ảnh: Kitco)

Trong khi đó, khảo sát giá vàng trong tuần tới của Kitco News cho thấy, nhà phân tích Phố Wall vẫn tiếp tục đánh giá thấp giá vàng. Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, Kitco News nhận thấy tâm lý lạc quan về giá vàng đang ngày càng đi xuống.

Tuy nhiên, bất chấp những tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư, một số ít các chuyên gia thị trường cho rằng, vàng vẫn đang hấp dẫn trong trường hợp kinh tế Mỹ xảy ra bất ổn.

Phillip Streible, chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, cho rằng, động lực tăng giá đối với vàng vẫn còn nguyên giá trị khi bối cảnh suy thoái kinh tế vẫn chưa hết lo ngại.

Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, dự đoán giá vàng nhiều khả năng có thể xuống mức 1.800 USD/ounce trong thời gian tới, tuy nhiên mức giá đó sẽ trở lên an toàn và thu hút lượng lớn nhà đầu tư mua vào để cất trữ tài sản, tránh rủi ro khi kinh tế rơi vào suy thoái.

Dự báo giá vàng

Tuần qua, 17 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia khảo sát giá vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 13 nhà phân tích, tương đương 76%, cho rằng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới. Trong khi, chỉ có 1 nhà phân tích, tương đương 6%, cho rằng giá sẽ tăng trong tuần và 3 nhà phân tích, tương đương 18%, cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 831 phiếu bầu đã được bỏ ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến. Trong số này, 374 người được hỏi, tương đương 45%, nhận định giá vàng tăng vào tuần tới; 327 người khác, tương đương 39%, cho rằng giá vàng sẽ giảm; trong khi 130 người, tương đương 16%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.