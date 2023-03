Giá vàng hôm nay 23/3: Tăng đột biến sau quyết định của Fed Giá vàng hôm nay 23/3 trên thị trường quốc tế tăng cao sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản từ 4,5-4,75% lên 4,75%-5%/năm đúng như dự báo của thị trường.

Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều 21/3, giá vàng 9999 của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h34' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 14h01' như sau:





Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.750.000 đồng/lượng 67.470.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.750.000 đồng/lượng 67.450.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.750.000 đồng/lượng 67.470.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.700.000 đồng/lượng 67.400.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.700.000 đồng/lượng 67.400.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ chiều 21/3

Mở cửa thị trường ngày 21/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h04' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h25' như sau:





Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.700.000 đồng/lượng 67.420.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.700.000 đồng/lượng 67.400.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.700.000 đồng/lượng 67.420.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.800.000 đồng/lượng 67.500.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.600.000 đồng/lượng 67.300.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 21/3





Biểu đồ giá vàng SJC từ 14-21/3

Chốt phiên giao dịch 20/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,62 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,5 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 21/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.617 đồng/USD, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (21/3) được giao dịch quanh mốc 23.380 đồng/USD (mua vào) và 23.750 đồng/USD (bán ra).





Giá vàng vẫn "thắng thế" bất chấp lãi suất tăng cao. (Ảnh: Nam Khánh)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h33' hôm nay (ngày 21/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.980,1 USD/ounce, tăng 2,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 2.000,8 USD/ounce, tăng 18,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 21/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 56,69 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 10,73 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước





Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.977,5 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.982,4 USD/ounce.

Ngày 22/3 tới (theo giờ Mỹ), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp chính sách tiền tệ, nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm thay vì 50 như dự báo trước đó.

Sau sự kiện một số ngân hàng lớn trên thế giới bị đóng cửa dẫn đến khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ năm 2008 đến nay, nhiều khả năng Fed sẽ nhẹ tay hơn trong các đợt điều chỉnh lãi suất. Không những vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng, sau đợt tăng lãi suất lần này, Fed sẽ cân nhắc và đi đến tạm dừng việc tăng lãi suất.

Chuyên gia về kim loại quý của Gainesville Coins, Everett Millman, cho biết, Fed khó có thể dừng lại việc tăng lãi suất.

Đối với vàng, đây là một kênh đầu tư truyền thống vốn dĩ được các nhà đầu tư chọn làm nơi trú ẩn an toàn mỗi khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Do đó, việc các ngân hàng sụp đổ vừa qua, đang thúc đẩy giá vàng tăng cao.

Theo Jim Wyckoff, nhà phân tích kỹ thuật cao cấp tại Kitco.com, ở thời điểm hiện tại, nhu cầu tìm nơi trú ẩn tài sản an toàn đang cao, khiến giá vàng càng trở nên hấp dẫn.

Nhiều nhà phân tích khẳng định, dù Fed tăng lãi suất kỳ này lên mức 25 hay 50 điểm phần trăm cũng không thể làm giảm đi vai trò luôn ở “thế thắng” của vàng vào thời điểm hiện tại.

Dự báo giá vàng

Trong một bình luận trên Twitter, Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói rằng việc vàng vượt qua ngưỡng 1.960 USD/ounce sẽ nhanh chóng lên mức 2.000 USD/ounce.

Các nhà phân tích Phố Wall nhận thấy tiềm năng của vàng nhiều hơn đáng kể vào thời gian tới và có thể đạt mức cao hơn 2.000 USD/ounce.

Theo Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, thị trường đang định hình 73% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm.