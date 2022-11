Giá vàng hôm nay 22/11: Vàng thế giới tăng nhẹ

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 22/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h54' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h13' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,45 triệu đồng/lượng 67,47 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,45 triệu đồng/lượng 67,45 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,45 triệu đồng/lượng 67,47 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 22/11

Kết thúc phiên 21/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,52 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới còn nhiều rủi ro. (Ảnh: Chí Hùng)

Giá vàng thế giới hôm nay

Tới 9h28' hôm nay (ngày 22/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.742,6 USD/ounce, tăng 3,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.759,2 USD/ounce, tăng 19,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.739,5 USD/ounce, giảm 9,81 USD. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2023 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 1.741,75 USD/ounce, giảm 12,65 USD.

Vừa qua, một nhóm các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phản đối ý tưởng giảm tốc độ tăng lãi suất sau khi lạm phát tháng 10 giảm.

Mặc dù lãi suất có thể được dự tính tăng 50 điểm phần trăm thay vì 75 điểm phần trăm vào tháng 12, nhưng Fed cho rằng, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đang được nới rộng, điều đó tiếp tục đẩy nền kinh tế Mỹ đi vào suy thoái.

Frank Cholly, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures nói với Kitco News, nếu lãi suất bắt đầu giảm thì giá vàng sẽ phục hồi trở lại và có thể đạt mức 1.800-1.820 USD/ounce.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, cho rằng, tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư tăng lên, vàng sẽ chứng kiến những đợt bán chốt lời sớm, kéo giá giảm xuống mức thấp hơn.

Moya tin rằng, các nhà phân tích Phố Wall cũng chung nhận định, giá vàng giảm nhưng trong tâm thế vui vẻ của các nhà đầu tư, bởi họ đã có lợi nhuận nhất định trong đợt tăng giá vừa qua.

Ngoài ra, Moya phân tích, cuối tuần này, toàn thị trường sẽ phản ứng trước ngày Black Friday, nếu nó phá hỏng cấu trúc lạm phát đang có xu hướng giảm, đó có thể là một điều tồi tệ.

Dự báo giá vàng

Thống đốc Fed Christopher Waller lưu ý rằng, duy nhất một báo cáo lạm phát của tháng 10 giảm chưa thể tạo lên một xu hướng tốt đẹp cho vàng.

Ngoài ra, một bình luận của Phó Chủ tịch Fed Lael Brainard mà các nhà đầu tư cần chú ý, rằng Fed còn nhiều việc phải làm. Ông hàm ý Fed sẽ tiếp tục mạnh tay trong việc tăng lãi suất.

Còn Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cảnh báo Fed vẫn cần tăng lãi suất lên ít nhất 5,25%.

Theo tổ chức nghiên cứu chiến lược kinh tế khu vực Bắc Mỹ của Capital Economics, lạm phát sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo.