Kết phiên 21/12, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 81,8-83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng miếng tại Doji tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm trước, đóng cửa ở mức 82,4-84,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 81,8-83,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với kết phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 82,9-84,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 650 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm trước.

Giá vàng giảm trước kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Kitco

Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.622,4 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.645,1 USD/ounce.

Mặc dù kết thúc tuần ở mức tiêu cực, giá vàng thế giới vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh 2.600 USD/ounce, ngay cả sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ra tín hiệu sẽ làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm 2025.

Tuần qua, Fed đã chính thức cắt giảm lãi suất thêm 0,25% xuống phạm vi 4,25%-4,5%. Fed dự kiến thực hiện cắt giảm lãi suất tổng cộng thêm 0,5% vào cuối năm 2025 do thị trường lao động vững chắc và lạm phát chậm lại.

Theo báo cáo tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 11 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi cũng tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed Chicago, cho biết số liệu lạm phát mới nhất mang đến sự lạc quan. Lãi suất vẫn có thể giảm trong năm tới dù Fed đang có lập trường thận trọng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, vàng có thể phải đối mặt với những thách thức trong môi trường này và giao dịch mùa lễ hội cuối năm.

Dự báo giá vàng

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Chantele Schieven, Trưởng phòng nghiên cứu tại Capitalight Research, cho biết thị trường vàng đang trong chế độ chờ đợi và quan sát. Các nhà đầu tư đang đánh giá sức khỏe của nền kinh tế khi phải vật lộn với lạm phát dai dẳng.

Thị trường cũng nhận định các rủi ro địa chính trị và sự bất ổn khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nắm quyền điều hành chính phủ.

Chris Mancini, chuyên gia quản lý danh mục đầu tư liên kết của The Gabelli Gold Fund, cho biết việc chính phủ đối mặt với một đợt đóng cửa cho thấy mức độ bất ổn địa chính trị gia tăng. Điều này tiếp tục hỗ trợ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott, cho biết bất ổn của thị trường tài chính và địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn dài hạn đối với vàng.