Giá vàng hôm nay 22/8: USD lên đỉnh, vàng tụt dốc không phanh

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h30' ngày 22/8, giá vàng 9999 của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 67,05 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,35 triệu đồng/lượng 67,05 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h30' ngày 22/8

Mở cửa thị trường ngày 22/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h40' ngày 22/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,1 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,1 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,1 triệu đồng/lượng 67,12 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 67,05 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,35 triệu đồng/lượng 67,05 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h40' ngày 22/8

Kết thúc phiên 21/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Biến động giá vàng SJC tuần từ 15-22/8

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng có xu hướng giảm. Ảnh: Chí Hùng.

Giá vàng quốc tế

Tới 9h50' hôm nay (ngày 22/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.747,3 USD/ounce, giảm 11,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.760,3 USD/ounce, giảm 0,8 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 2,9 USD xuống mức 1.758,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 5,4 USD xuống 1.761,1 USD/ounce.

Dữ liệu mới cho thấy, doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ chỉ nhích nhẹ 0,1% đi ngang so với tháng trước đó khi chi tiêu cho xe hơi giảm sút được bù đắp bởi việc mua sắm online tăng 2,7%.

Theo các chiến lược gia của Bank of America, các nhà đầu tư đã tiếp tục đổ xô vào cổ phiếu và trái phiếu với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong khi lạm phát đã đạt đỉnh. Nhà đầu tư đang có kỳ vọng lớn hơn về việc Fed chỉ tăng lãi suất thêm 0,5% trong tháng 9 này thay vì mức tăng 0,75% lần thứ ba.

Chỉ số đồng USD tăng mạnh khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 108,015. Giá USD tăng vọt lên mức đỉnh cao nhất trong 5 tuần.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco trên Phố Wall cho thấy, 11 nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát, 55% dự đoán giá sẽ giảm, 27% trung lập và chỉ 18% dự đoán giá tăng cao hơn. Theo kết quả của Main Street, 46% dự đoán giá cao hơn, 35% dự đoán giảm giá và 19% trung lập.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals nhận định, USD tăng giá khiến cho giá vàng đi xuống. Lãi suất Mỹ cao hơn khiến cho USD mạnh hơn, ảnh hưởng tới giá vàng.

Rupert Rowling, chuyên gia phân tích thị trường tại Kinesis Money, nhận định rằng nhà đầu tư sẽ nhìn xuống mức giá 1.700 USD/ounce.