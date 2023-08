Đầu giờ sáng 24/8 , giá vàng 9999 của SJC hôm nay tăng 150 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, vượt 68 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng tăng còn do nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới chịu áp lực giảm do nền kinh tế đón nhận nhiều tín hiệu không mấy tích cực.

Trên thế giới, vàng tăng giá chủ yếu do lực cầu bắt đáy trở lại khi mặt hàng kim loại quý trụ được ở ngưỡng 1.900 USD/ounce cho dù áp lực từ USD rất lớn.

Vàng trong nước tăng chủ yếu do tỷ giá USD/VND tăng vọt. Đồng USD được bán ra ở đa phần các ngân hàng lên trên ngưỡng 24.000 đồng. Tại Vietcombank, giá USD được bán ra vào chiều 23/8 là 24.140 đồng/USD.

Giá vàng thế giới đêm 23/8 cao hơn khoảng 4,5% (82 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,0 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 11,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/8.

Đêm 23/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.906 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.941 USD/ounce.

Lúc 9h15' hôm nay (ngày 24/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.919,3 USD/ounce, tăng 13,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.947,7 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng trên thế giới bị kìm hãm lại bởi USD đang mạnh lên. Gần đây, đồng USD mạnh lên khá rõ ràng so với các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới) đã tăng lên đến 103,5 điểm, so với mức đáy 997 điểm hồi giữa tháng 7.

USD thế giới lên giá mạnh giữa lúc trong tuần qua Trung Quốc tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ khiến đồng Nhân dân tệ tiếp đà suy yếu. So với đầu năm, đồng NDT đã giảm 5,6%.

Dù ngân hàng trung ương nhiều nước đẩy mạnh mua vàng, mặt hàng kim loại quý được dự báo chưa thể bứt phá đi lên khi USD còn tăng giá.

Fed dự kiến tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong tháng 9 và giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian tương đối dài.