Giá vàng hôm nay 26/5: Thời điểm nhạy cảm, vàng biến động mạnh

Giá vàng trong nước

Tính tới 14h46' ngày 26/5, giá vàng 9999 của SJC tăng 200 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68,2 triệu đồng/lượng 69,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68,2 triệu đồng/lượng 69,2 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 68,1 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 68,1 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 14h46' ngày 26/5

Mở cửa thị trường ngày 26/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 100 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h25' ngày 26/5, vàng 9999 được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 68 triệu đồng/lượng 69,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 68 triệu đồng/lượng 69 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 67,95 triệu đồng/lượng 68,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 67,95 triệu đồng/lượng 68,95 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h25' ngày 26/5

Kết thúc phiên giao dịch 25/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 68,10 triệu đồng/lượng - 69,12 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 68,10 triệu đồng/lượng - 69,10 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng - 68,80 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h35' hôm nay (ngày 26/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.850,8 USD/ounce, giảm 11,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.854,1 USD/ounce, giảm 9,9 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 25/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.862 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.864 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/5 thấp hơn khoảng 1,7% (33 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 25/5.

Giá vàng trên thị trường quốc tế quốc tế biến động mạnh, tăng giảm cả triệu đồng/lượng khi giới đầu tư đồn đoán về khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất mạnh.

Giá vàng biến động mạnh.

Giá vàng giảm khá nhanh trên phạm vi toàn thế giới trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed với đồn đoán về khả năng cơ quan này sẽ tăng mạnh lãi suất vào tháng 9.

Trong các cuộc họp tháng 6 và 7, những tín hiệu trên thị trường cho thấy, Fed sẽ tăng lãi suất mỗi lần 50 điểm phần.

Hiện tại, điều mà nhiều người quan tâm là lạm phát tại Mỹ và châu Âu sẽ được kiểm soát như thế nào, khi nào thì đi xuống và trong thời gian bao lâu. Lạm phát tại nhiều nước khu vực châu Au vẫn tăng ở mức 2 con số.

Thông thường, vàng được chọn là tài sản phòng ngừa lại lạm phát. Tuy nhiên, khi Fed đẩy nhanh việc tăng lãi suất thì đồng USD có thể tăng mạnh, qua đó tác động tiêu cực tới vàng. Đà lãi suất tại Mỹ lại làm tăng chi phí nắm giữ vàng.

Về lâu dài, lãi suất tăng lên lại khiến kinh tế Mỹ suy giảm, qua đó kéo đồng USD đi xuống và vàng khi đó được hưởng lợi.

Dự báo giá vàng

Vàng hiện chịu nhiều yếu tố tác động trái chiều và biến động không có xu hướng rõ ràng. Các chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed kéo đồng USD đi lên và đẩy giá vàng đi xuống. Tuy nhiên, đồng USD cũng chịu áp lực giảm khá mạnh khi mà đồng euro được dự báo tăng giá.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde vừa có thông báo cho biết, lãi suất tại khu vực sử dụng đồng euro có thể sẽ ở mức cao nhất vào cuối quý III/2022. Thoogn tin này có thể sẽ khiến đồng bạc xanh bị bán mạnh và giảm xuống.

Sự hồi phục của chứng khoán Mỹ sau một thời gian bị bán tháo cũng có thể kéo dòng tiền ra khỏi vàng.

