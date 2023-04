Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch 29/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,22 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,1 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 28/4 ở mức 23.639 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.770 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 29/4 giao dịch ở mức 1.990 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.991 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng. (Ảnh: Forbes)

Giá cổ phiếu ngân hàng First Republic giảm hơn 90% và chạm mức thấp nhất trong lịch sử giao dịch. Khách hàng không ngừng rút tiền. Theo CNBC, các quan chức Chính phủ Mỹ chưa có ý định sẵn sàng can thiệp vào các vấn đề của First Republic.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, GDP của nước này trong quý I/2023 tăng trưởng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự kiến 2% của các nhà kinh tế. Số liệu tăng trưởng thấp làm dấy lên mối lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu giảm sau khi dữ liệu cho thấy tốc độ lạm phát chung chậm lại trong tháng 3/2023 và chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ ổn định.

Michael Lee, cựu Phó Chủ tịch Morgan Stanley nhận định, dữ liệu kinh tế yếu kém, bao gồm GDP thấp hơn dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang sẽ không xoay trục hoặc tạm dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Fed ít nhất sẽ tăng lãi suất thêm 1 lần nữa.

Dự báo giá vàng

Theo Gareth Soloway, Trưởng chiến lược gia thị trường tại InTheMoneyStocks, chỉ số S&P 500 sẽ giảm 20% trong năm nay. Giá vàng sẽ đạt 2.300 USD. S&P hiện giao dịch quanh mức 4.100.

Còn Michael Lee thì cho rằng, khi kinh tế yếu và khủng hoảng ngân hàng sẽ tạo động lực cho giá vàng tăng mạnh, có thể sẽ vượt rất xa chứ không chỉ dừng lại ở mốc 2.000 USD/ounce.