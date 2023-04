Giá vàng trong nước hôm nay

Chiều 4/4, giá vàng 9999 của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 15h37' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 15h25' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.450.000 đồng/lượng 67.070.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.450.000 đồng/lượng 67.050.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.450.000 đồng/lượng 67.070.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.000.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật chiều 4/4

Mở cửa thị trường ngày 4/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h02' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.170.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.550.000 đồng/lượng 67.170.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 4/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 28/3-4/4

Chốt phiên giao dịch 3/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,07 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,25 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,95 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 4/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.602 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (4/4) được giao dịch quanh mốc 23.280 đồng/USD (mua vào) và 23.650 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 3/4 giữ nguyên ở mức 23.600 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.780 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng thế giới có thể thiết lập kỷ lục trong tháng 4. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h11' hôm nay (ngày 4/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.978,5 USD/ounce, tăng 9,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1995,2 USD/ounce, tăng 9,1 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 4/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 56,41 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10,76 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trong phiên 3/4 giao dịch ở mức 1.969,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.986,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã tăng 150 USD trong tháng 3, mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 7/2022. Theo các nhà phân tích, giá vàng tăng mạnh bất chấp các thông điệp tăng lãi suất mạnh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank gây ra cuộc khủng hoảng ngân hàng. Điều này đã khiến Fed phải thay đổi lập trường từ tăng lãi suất nhiều hơn sang cắt giảm lãi suất. Giá vàng càng thêm nhiều động lực tăng và nhiều khả năng sẽ đạt mức cao kỷ lục vào tháng 4 này.

Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, nói với Kitco News rằng, Fed nhiều khả năng sẽ không tăng mạnh lãi suất thêm một lần nào nữa trong năm 2023.

Everett Millman, chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins, cho rằng, giá vàng sẽ không quay đầu giảm ngay cả khi những lo ngại về khủng hoảng ngân hàng giảm bớt vào thời điểm hiện tại.

Các nhà phân tích lưu ý, nhà đầu tư nên chú ý đến dữ liệu kinh tế sắp được công bố. Theo đó, bất kỳ số liệu nào yếu hơn dự kiến đều làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tuần này, nhà đầu tư sẽ nhận được báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ. Thị trường dự đoán, nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm 240.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,6%.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia của TD Securities dự đoán, giá vàng trung bình quý II là 1.975 USD/ounce, 2.050 USD/ounce trong quý III và 2.100 USD/ounce trong quý IV.

Các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng, cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể còn lâu mới kết thúc, vì "làn sóng thứ hai" của dòng tiền gửi chảy ra khỏi ngân hàng sắp diễn ra.