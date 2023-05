Giá vàng trong nước hôm nay

Đầu giờ chiều ngày 5/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với buổi sáng.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h22' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 14h11' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.660.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.660.000 đồng/lượng 67.200.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.660.000 đồng/lượng 67.220.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ chiều 5/5

Mở cửa thị trường ngày 5/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h39' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h06' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.650.000 đồng/lượng 67.270.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.650.000 đồng/lượng 67.250.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.650.000 đồng/lượng 67.270.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.550.000 đồng/lượng 67.150.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 5/5

Biểu đồ giá vàng SJC từ 28/4-5/5

Chốt phiên giao dịch 4/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,22 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,2 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 5/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.622 đồng/USD, giảm 13 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (5/5) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 4/5 ở mức 23.635 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.766 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 9h31' hôm nay (ngày 5/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.046,6 USD/ounce, giam 9,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.056,9 USD/ounce, giảm 0,1 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Sáng 5/5, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 58,28 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 8,99 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 4/5 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.056 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.057 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. (Ảnh: Reuters)

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên phạm vi 5-5,25%, mức cao nhất kể từ mùa hè năm 2007. Đây là lần tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp của Fed trong hơn một năm.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed cho biết, Fed vẫn coi lạm phát hiện tại là quá cao và còn quá sớm để nói rằng chu kỳ tăng lãi suất kết thúc.

Tại Mỹ, nước này có 9,6 triệu cơ hội việc làm vào cuối tháng 3, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021. Còn theo báo cáo việc làm quốc gia của ADP, số việc làm tư nhân đã tăng 296.000 việc làm trong tháng 4.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên mức 3,25%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 7 liên tiếp của ECB kể từ tháng 7/2022 để ứng phó với lạm phát cao kéo dài.

Dự báo giá vàng

Vàng là tài sản an toàn trong giai đoạn lạm phát tăng cao và bất ổn kinh tế. Giá vàng đã đạt mức cao nhất trong 1 năm là 2.048,71 USD/ounce vào giữa tháng 4, khi cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra.

Trước đó, vào tháng 8/2020, giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại khi lên tới 2.075,7 USD/ounce.

Brian Lan, Giám đốc điều hành của đại lý vàng Singapore GoldSilver Central, cho biết, vàng có thể bị bán chốt lời trong thời gian tới, nhưng vẫn có triển vọng tăng giá do rủi ro kinh tế.