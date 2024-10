Theo kết quả cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, các chuyên gia bày tỏ sự thận trọng về triển vọng ngắn hạn của vàng. Tuy nhiên, những diễn biến mới tại khu vực Trung Đông đang hỗ trợ giá vàng.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho đến khi xuống dưới 3%. Điều này hỗ trợ giá vàng.

Lý do tốt nhất Fed cắt giảm lãi suất là lạm phát đang được kiểm soát. Còn lý do xấu là nền kinh tế đang suy thoái. Tuy nhiên, cả hai lý do đều khiến giá vàng đi lên theo lộ trình.

Nhu cầu mua vàng tăng. Ảnh: Kitco

Chuyên gia này cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 là thông tin kinh tế tác động tới giá vàng. Thị trường đang chờ đợi thông tin lạm phát có giảm hay không, điều này sẽ hỗ trợ cho chu kỳ nới lỏng của Fed. Thị trường cũng chờ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất của Fed.

Theo Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, giá vàng có thể tạm chững lại sau đợt tăng mạnh hai tháng qua. Thị trường Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ có thể tạo động lực cho giá.

Thị trường vàng đang tập trung tới diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Vàng được coi là kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị. Từ đầu năm 2024 đến này, giá vàng tăng hơn 28% do lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.653 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.673 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC niêm yết ở mức 82-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của Doji là 82,85-83,6 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Theo Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao của công ty ActivTrades, thị trường vàng kỳ vọng Fed giảm lãi suất. Trong khi đó, bất ổn địa chính trị khiến nhu cầu trú ẩn an toàn tăng. Những nguyên nhân này khiến giá vàng tăng trong thời gian qua.

Brian Lan, chuyên gia tại GoldSilver Central, nhận định, căng thẳng ở Trung Đông và cuộc bầu cử Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Giá vàng có thể sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 2.685 USD/ounce.