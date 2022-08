Giá vàng hôm nay 8/8: Áp lực nặng nề, vàng vẫn khó vượt mốc 1.800 USD/ounce

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 8/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h40' ngày 8/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,3 triệu đồng/lượng 67,32 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,3 triệu đồng/lượng 67,32 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,25 triệu đồng/lượng 67,25 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,35 triệu đồng/lượng 67,25 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h40' ngày 8/8

Kết thúc phiên 7/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giao dịch vàng trầm lắng (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h45' hôm nay (ngày 8/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.774,8 USD/ounce, giảm 1,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 10 trên sàn Comex New York ở mức 1.790 USD/ounce, tăng 9,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm xuống 1.776,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10/2022 trên sàn Comex New York giảm 15,7 USD xuống 1.780,5 USD/ounce. Giá vàng thế giới vẫn tăng khiêm tốn 0,5% khi tính chung cả tuần qua.

Số liệu chính thức công bố ngày 5/8 cho thấy thị trường việc làm tại Mỹ đã có thêm tín hiệu sáng trong tháng 7/2022 khi nền kinh tế bất ngờ bổ sung thêm 528.000 vị trí việc làm, xua tan mọi đồn đoán về sự sụt giảm. Mức tăng việc làm trên đã giúp hạ tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức thấp trước đại dịch là 3,5%.

Theo dữ liệu của CME Group, thị trường đã xác định khoảng 69% khả năng Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp khi ngân hàng này nhóm họp vào tháng 9/2022.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã vượt lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm với biên độ cao nhất trong khoảng 22 năm.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1995 và dự báo cuộc suy thoái dài nhất của Anh kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tobias Adrian, Giám đốc Vụ Thị trường Vốn và Tiền tệ tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, áp lực lạm phát sẽ vẫn là một vấn đề đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco cho thấy, thị trường vàng không thể vượt qua 1.800 USD/ounce. Các chuyên gia của phố Wall cho rằng, 24%, tỏ ra lạc quan về vàng , 41% dự báo giảm giá vàng, và 35% trung lập trong tuần này.

Còn theo thăm dò trực tuyến trên Main Street, 65% cho rằng vàng sẽ tăng giá, 21% cho biết thấp hơn, 13%, là trung lập.

Louise Street, nhà phân tích cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, dự báo, thị trường vàng sẽ mang lại cả cơ hội và thách thức trong nửa cuối năm 2022. Nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn có lẽ sẽ tiếp tục khuyến khích hoạt động đầu tư vàng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới về nhu cầu vàng của người tiêu dùng tại Việt Nam đã tăng từ 12,6 tấn trong quý II/2021 lên 14 tấn trong quý II/2022, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.