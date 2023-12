{"article":{"id":"2223350","title":"Giá vàng quanh đỉnh lịch sử: Dân 'đua' chốt lời, cửa hàng cạn tiền mặt trả khách","description":"Giá vàng đang trong chuỗi ngày tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới 74,6 triệu đồng/lượng. Người dân kéo nhau đi bán vàng chốt lời khi giá tăng cao khiến tiệm vàng nhiều lúc cạn tiền mặt trả khách.","contentObject":"<p>Chiều 5/12, chị Phùng Thị Nhàn ở Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) quyết định “ôm” gần 6 lượng vàng gồm nhẫn tròn trơn, dây chuyền, đồng vàng... đến tiệm vàng bán. Tiền bán vàng thu về gần 368 triệu đồng.</p>

<p>Chị chia sẻ, số vàng này là của hồi môn từ hồi chị lấy chồng và mua từ tiền mừng tuổi của các con. Ông bà nội ngoại thi thoảng cũng cho các cháu 1-2 chỉ vàng. Gom góp nhiều năm, chị có được mấy lượng vàng.</p>

<p>“Có chỉ vàng tôi mua với giá chỉ hơn 2 triệu đồng. Chiếc nhẫn tròn trơn mua gần đây nhất giá 5,4 triệu đồng/chỉ”, chị kể. Dịp này <a href=\"https://vietnamnet.vn/gia-vang-tag14642850852768478603.html\">giá vàng</a> tăng mạnh, chị đem bán hết số vàng mình có để chốt lời.</p>

<p>Sau hơn chục năm cần mẫn mua vàng, nay chị Văn Ngọc Bích ở Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng đem toàn bộ số vàng tích cóp đi bán.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-mua-vang-2-2-1324.jpg?width=768&s=g5AWgAungr2mzfJ_Jp49Rg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-mua-vang-2-2-1324.jpg?width=1024&s=nAy5hnrWixcu0GCw6XJWFg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-mua-vang-2-2-1324.jpg?width=0&s=yd27i_RC6nhhs2lOfCsp8A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-mua-vang-2-2-1324.jpg?width=768&s=g5AWgAungr2mzfJ_Jp49Rg\" alt=\"W-mua-vang-2-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/w-mua-vang-2-2-1324.jpg?width=260&s=jaHA8x_ePbb6UMr-QZwWdA\"></picture>

<figcaption>Giá vàng lập kỷ lục, lượng người tới tiệm vàng giao dịch tăng mạnh (Ảnh: Tâm An).</figcaption>

</figure>

<p>Chị tâm sự, đi làm được một năm thì chị quyết định mỗi tháng sẽ mua 1 chỉ vàng thay vì gửi tiết kiệm. Đến khi lập gia đình, chị vẫn duy trì thói quen mua vàng đều đặn mỗi tháng. Tổng số vàng chị mua trong hơn 10 năm lên tới 13 lượng vàng. </p>

<p>Gần đây, giá vàng tăng cao, so với thời điểm mua lãi khá nhiều nên chị đem bán. </p>

<p>Cầm trong tay số tiền gần 740 triệu đồng vừa bán vàng xong, chị Bích tính toán sẽ đầu tư mua đất ở ngoại thành Hà Nội. Vì thời điểm này, lãi suất ngân hàng rất thấp, gửi tiết kiệm không có lợi.</p>

<p>Ghi nhận của PV. VietNamNet, những ngày này, lượng người đến các tiệm vàng giao dịch tăng đột biến. Thậm chí, ở một số tiệm vàng còn xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua bán vàng khi giá tăng cao kỷ lục.</p>

<p>Đầu giờ chiều 5/12, giá vàng 9999 của SJC khu vực Hà Nội được giao dịch ở mức 73,1-74,32 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/via-than-tai-2-1325.jpg?width=768&s=lNH9K7gUj-q5N6tXTkTfgA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/via-than-tai-2-1325.jpg?width=1024&s=dZWKkjfECo0nNsaOE9DjxA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/via-than-tai-2-1325.jpg?width=0&s=1SC4QQFNSDyj57h2QuBpag\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/via-than-tai-2-1325.jpg?width=768&s=lNH9K7gUj-q5N6tXTkTfgA\" alt=\"via than tai 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/via-than-tai-2-1325.jpg?width=260&s=mfqoy8xTb0MNwrayFX0kOg\"></picture>

<figcaption>Nhiều người kéo nhau đi bán vàng chốt lời khi giá tăng cao (Ảnh: Tâm An).</figcaption>

</figure>

<p>Anh Trần Gia Bảo, nhân viên tại một tiệm vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), cho biết, gần đây người dân tới bán vàng chốt lời khá nhiều. Có người chỉ bán một vài chỉ, cũng có người vài lượng đến cả chục lượng vàng.</p>

<p>Trao đổi với PV, bà Bùi Hồng Tâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ancarat Việt Nam, thừa nhận, giá vàng tăng cao, người dân kéo nhau đi bán vàng chốt lời nhiều hơn là đi mua.</p>

<p>Bà cho biết, mỗi khách bán ra vài chỉ vàng, ít khách bán 1 lượng hoặc vài lượng. Tuy nhiên, do lượng người đến bán vàng rất nhiều nên một số thời điểm, các cửa hàng trong hệ thống Ancarat hết tiền mặt trả cho khách.</p>

<p>“Cửa hàng mua vào và bán ra, nhưng số lượng vàng mua vào nhiều hơn số lượng vàng bán ra nên xảy ra tình trạng cạn tiền mặt lúc cao điểm”, bà nói và cho biết, trung bình mỗi chi nhánh của Ancarat thu mua khoảng 10-20 lượng vàng một ngày.</p>

<p>Phần lớn đó là các sản phẩm của doanh nghiệp bán ra trước đó, song cũng có người đem bán vàng của các thương hiệu khác. Dù là của Ancarat hay của thương hiệu khách, cửa hàng đều thu mua.</p>

<p>Bà Tâm kể, hôm qua, có khách bán 5 lượng vàng, lãi mấy chục triệu đồng bởi giá họ mua vào chỉ 64 triệu đồng/lượng. Theo bà, năm nay kinh tế khó khăn, cuối năm nhiều người cần dùng tới tiền, giá vàng đang rất cao nên họ đem vàng bán nhiều hơn.</p>

<p>Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định, thời gian tới giá vàng có thể tăng lên 76 triệu đồng/lượng. Theo đó, với những người đang nắm giữ vàng, nếu đã lãi 10-20% có thể bán chốt lời. Lý do là bởi thị trường vàng biến động khôn lường, chịu tác động bởi nhiều yếu tố, sự kiện. Không ai biết giá vàng biến thiên thế nào trong thời gian tới.</p>

Giá dầu Brent và WTI ngày càng lùi xa mốc 80 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-6-12-2023-tiep-da-lao-doc-lui-xa-moc-80-usd-thung-2223421.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-xang-dau-hom-nay-6122023-tiep-da-lao-doc-lui-xa-moc-80-usdthung-1299.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223342","title":"Giá vàng nhẫn giảm nhanh, có loại 'bay' hơn nửa triệu đồng mỗi lượng","description":"Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay giảm mạnh, có thương hiệu giảm tới 650 nghìn đồng/lượng, rời xa mốc 63 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-nhan-giam-nhanh-co-loai-bay-hon-nua-trieu-dong-moi-luong-2223342.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-vang-nhan-giam-nhanh-co-loai-bay-hon-nua-trieu-dong-moi-luong-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223320","title":"Kênh kết nối người tiêu dùng quan trọng của Acecook Việt Nam","description":"Các tour tham quan nhà máy dành cho khách hàng trở thành kênh kết nối, gắn kết ý nghĩa giữa Acecook Việt Nam và người tiêu dùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kenh-ket-noi-nguoi-tieu-dung-quan-trong-cua-acecook-viet-nam-2223320.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/kenh-ket-noi-nguoi-tieu-dung-quan-trong-cua-acecook-viet-nam-984.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223239","title":"Thương hiệu camera MobiCAM mở chi nhánh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu","description":"Ngày 03/12, MobiCAM khai trương thêm chi nhánh mới tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu một cột mốc phát triển quan trọng của công ty Mid Việt Nam với thương hiệu MobiCAM.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-camera-mobicam-mo-chi-nhanh-moi-o-ba-ria-vung-tau-2223239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thuong-hieu-camera-mobicam-mo-chi-nhanh-moi-o-ba-ria-vung-tau-825.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223221","title":"Tranh cãi Gạo ngon nhất thế giới, ban tổ chức công bố gạo ST25 đạt giải nhất","description":"Trước những tranh cãi gạo ST25 hay cả 6 loại gạo của Việt Nam là Gạo ngon nhất thế giới trong gần 1 tuần qua, ban tổ chức cuộc thi hôm nay (5/12) đã lên tiếng công bố gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua đạt giải nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tranh-cai-gao-ngon-nhat-the-gioi-ban-to-chuc-cong-bo-gao-st25-dat-giai-nhat-2223221.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tranh-cai-gao-ngon-nhat-the-gioi-ban-to-chuc-cong-bo-gao-st25-dat-giai-nhat-758.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:17:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223161","title":"Hành trình 10 năm của thương hiệu sơn Takira","description":"Với mục tiêu kiến tạo thương hiệu sơn nước chất lượng, an toàn sức khỏe cho người Việt, sơn Takira đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị trí trên thị trường trong 10 năm qua.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hanh-trinh-10-nam-cua-thuong-hieu-son-takira-2223161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hanh-trinh-10-nam-cua-thuong-hieu-son-takira-659.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223087","title":"BSR nhận ‘mưa’ giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi","description":"Ngày 3/12, tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 (2022 - 2023), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có 10 giải pháp đạt giải, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bsr-nhan-mua-giai-thuong-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-quang-ngai-2223087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bsr-nhan-mua-giai-thuong-tai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-quang-ngai-292.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223072","title":"Bia Saigon Gold phiên bản Tết Rồng thu hút khách hàng doanh nghiệp","description":"“Quà tặng vàng cho năm Rồng hoàng kim” - Bia Saigon Gold được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng bởi sự mới lạ cả về mặt hình thức lẫn ý nghĩa.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bia-saigon-gold-phien-ban-tet-rong-thu-hut-khach-hang-doanh-nghiep-2223072.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bia-saigon-gold-phien-ban-tet-rong-thu-hut-khach-hang-doanh-nghiep-252.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222846","title":"Tiềm năng bùng nổ của mô hình one-stop shop LaGaia","description":"Trong Shark Tank Việt Nam mùa 6 tập 8, chuỗi thư giãn sức khỏe và làm đẹp thiết yếu cho cả gia đình LaGaia đã thuyết phục thành công Shark Minh Beta ‘chốt deal’ 39 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiem-nang-bung-no-cua-mo-hinh-one-stop-shop-lagaia-2222846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tiem-nang-bung-no-cua-mo-hinh-one-stop-shop-lagaia-1422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222835","title":"MSB được The Banker vinh danh là ngân hàng của năm","description":"Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng của năm 2023” do The Banker, ấn phẩm của Tạp chí tài chính uy tín quốc tế The Financial Times trao tặng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/msb-duoc-the-banker-vinh-danh-la-ngan-hang-cua-nam-2222835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/msb-duoc-the-banker-vinh-danh-la-ngan-hang-cua-nam-1432.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222628","title":"Triết lý ‘bổn phận ấm êm’ của công ty thiết kế Len’s Decor","description":"Từ một nhóm nhỏ 3 thành viên, Len’s Decor đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, nội thất. Trên hành trình đó, “bổn phận ấm êm” chính là kim chỉ nam đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/triet-ly-bon-phan-am-em-cua-cong-ty-thiet-ke-len-s-decor-2222628.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/triet-ly-bon-phan-am-em-cua-cong-ty-thiet-ke-lens-decor-768.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223022","title":"VietinBank cam kết dành nguồn lực tối đa cho phát triển bền vững","description":"Tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), VietinBank đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với ngân hàng Nhật Bản MUFG để hợp tác thúc đẩy ESG, phát triển bền vững tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietinbank-cam-ket-danh-nguon-luc-toi-da-cho-phat-trien-ben-vung-2223022.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vietinbank-cam-ket-danh-nguon-luc-toi-da-cho-phat-trien-ben-vung-147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222838","title":"HIEUTHUHAI mách cách gọi taxi nhanh, tiết kiệm với vài chạm","description":"HIEUTHUHAI đã chia sẻ về bí kíp di chuyển nhanh, tiện, tiết kiệm chính là tính năng VNPAY Taxi ngay trên ứng dụng ngân hàng và ví VNPAY.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hieuthuhai-mach-cach-goi-taxi-nhanh-tiet-kiem-voi-vai-cham-2222838.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hieuthuhai-mach-cach-goi-taxi-nhanh-tiet-kiem-voi-vai-cham-1427.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222646","title":"MVI Life chi trả 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng ở Ninh Thuận","description":"Ngày 1/12, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI (MVI Life) và VietinBank Chi nhánh Ninh Thuận tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền 1 tỷ đồng cho một khách hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mvi-life-chi-tra-1-ty-dong-quyen-loi-bao-hiem-cho-khach-hang-o-ninh-thuan-2222646.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mvi-life-chi-tra-1-ty-dong-quyen-loi-bao-hiem-cho-khach-hang-o-ninh-thuan-1319.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222938","title":"Giá xăng dầu hôm nay 5/12/2023 chưa dứt đà giảm","description":"Giá xăng dầu hôm nay 5/12/2023 trên thị trường quốc tế chưa dứt đà giảm kéo dài từ cuối tuần trước. Giá dầu Brent về mức 78 USD/thùng, còn giá dầu WTI xuống mức 73 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-5-12-2023-chua-dut-da-giam-2222938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/gia-xang-dau-hom-nay-5122023-chua-dut-da-giam-1682.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222900","title":"Vinfast được tài trợ 500 triệu USD từ Tập đoàn tài chính phát triển quốc tế Mỹ","description":"Tập đoàn Tài Chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) vừa ký Ý định Thư (LOI) tài trợ 500 triệu USD cho VinFast Auto (Nasdaq: VFS) nhằm thúc đẩy phát triển giao thông điện hóa.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-duoc-tai-tro-500-trieu-usd-tu-tap-doan-tai-chinh-phat-trien-quoc-te-my-2222900.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vinfast-duoc-tai-tro-500-trieu-usd-tu-tap-doan-tai-chinh-phat-trien-quoc-te-my-1561.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222832","title":"Khai phá tiềm lực thế hệ trẻ, hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng ASEAN","description":"Chương trình Thanh niên Bằng hữu ASEAN năm 2023 đã truyền cảm hứng để các nhà lãnh đạo trẻ thúc đẩy các mối quan hệ đoàn kết và hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề về phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng khu vực.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khai-pha-tiem-luc-the-he-tre-hien-thuc-hoa-muc-tieu-tang-truong-asean-2222832.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khai-pha-tiem-luc-the-he-tre-hien-thuc-hoa-muc-tieu-tang-truong-asean-1399.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222805","title":"Tăng giá trần vé máy bay nội địa, hạng phổ thông cao nhất tới 4 triệu/chiều","description":"Từ 1/3/2024, giá vé máy bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình từ 3,75-6,67%, trong đó có đường bay tăng lên 4 triệu đồng/vé một chiều.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-gia-tran-ve-may-bay-noi-dia-hang-pho-thong-cao-nhat-toi-4-trieu-mot-chieu-2222805.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tang-gia-tran-ve-may-bay-noi-dia-hang-pho-thong-cao-nhat-toi-4-trieumot-chieu-1526.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222795","title":"Vietjet ký thoả thuận tài chính tàu bay với đối tác UAE","description":"Vietjet ký kết thỏa thuận tài chính tàu bay với Novus Aviation Captial và hợp tác cùng SAF One phát triển nhiên liệu hàng không bền vững.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietjet-ky-thoa-thuan-tai-chinh-tau-bay-voi-doi-tac-uae-2222795.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vietjet-ky-thoa-thuan-tai-chinh-tau-bay-voi-doi-tac-uae-1322.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222772","title":"MM Mega Market sẵn sàng nguồn cung đón mùa mua sắm cuối năm","description":"Ngày hội Khách hàng chuyên nghiệp (Customer Fair 2023) quy tụ hơn 40 nhà cung cấp lớn nhằm trưng bày mẫu mã Tết, chuẩn bị nguồn cung hàng hóa cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024 đã thu hút hơn 6.000 lượt khách B2B tham dự.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mm-mega-market-san-sang-nguon-cung-don-mua-mua-sam-cuoi-nam-2222772.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mm-mega-market-san-sang-nguon-cung-don-mua-mua-sam-cuoi-nam-1250.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222612","title":"Bạc Liêu quy hoạch hơn 1.600ha làm muối","description":"Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, trong quy hoạch, tỉnh sẽ giữ lại hơn 1.600ha để làm muối và có những kế hoạch phát triển cụ thể để nâng cao giá trị hạt muối cũng như giúp diêm dân có cuộc sống tốt hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-lieu-quy-hoach-hon-1-600ha-lam-muoi-2222612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bac-lieu-quy-hoach-hon-1600ha-lam-muoi-1157.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222664","title":"Điểm khác biệt của nồi chiên hơi nước thế hệ mới OLIVO SF16 Pro","description":"OLIVO cho ra mắt dòng sản phẩm nồi chiên hơi nước OLIVO SF16 PRO thế hệ mới với đầy đủ tính năng và đa dạng phụ kiện. Sản phẩm nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng khi đáp ứng mọi nhu cầu nấu nướng với 56 chế độ cài sẵn tiện lợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/diem-khac-biet-cua-noi-chien-hoi-nuoc-the-he-moi-olivo-sf16-pro-2222664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/diem-khac-biet-cua-noi-chien-hoi-nuoc-the-he-moi-olivo-sf16-pro-1116.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222597","title":"Phá bỏ ồ ạt 'cây làm giàu': Giải quyết việc thiếu tiền, mở rộng lại vùng trồng","description":"Liên quan tới việc người dân ở Thanh Hóa trồng 'cây làm giàu' lâm cảnh nợ nần, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho hay sẽ tổ chức hội nghị với công ty và các huyện về vấn đề này.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pha-bo-o-at-cay-lam-giau-giai-quyet-viec-thieu-tien-mo-rong-lai-vung-trong-2222597.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/pha-bo-o-at-cay-lam-giau-da-giai-quyet-viec-thieu-tien-mo-rong-lai-vung-trong-807.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222535","title":"Bia Hà Nội nâng tầm vị thế với sản phẩm cao cấp Hanoi Premium","description":"Hanoi Premium - một sản phẩm cao cấp của Bia Hà Nội vừa “xuất hiện” với diện mạo hiện đại, mang đến một chất bia thời thượng nhưng vẫn kế thừa trọn vẹn những tinh hoa từ hơn 132 năm, tạo nên trải nghiệm đẳng cấp mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bia-ha-noi-nang-tam-vi-the-voi-san-pham-cao-cap-hanoi-premium-2222535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bia-ha-noi-nang-tam-vi-the-voi-san-pham-cao-cap-hanoi-premium-418.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222540","title":"Dùng phần mềm truy vết mua bán hoá đơn, Cục Thuế Bình Định thu ngân sách 64 tỷ","description":"Ứng dụng “Quản lý hoá đơn điện tử” giúp ngành thuế Bình Định nhìn thấy đường đi hàng hoá luân chuyển giữa các doanh nghiệp, nhận diện hoạt động mua bán hoá đơn lòng vòng nhằm hợp thức chi phí đầu vào.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-phan-mem-truy-vet-mua-ban-hoa-don-cuc-thue-binh-dinh-thu-ngan-sach-64-ty-2222540.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dung-phan-mem-truy-vet-mua-ban-hoa-don-cuc-thue-binh-dinh-thu-ngan-sach-64-ty-473.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

