Giá vàng sẽ có diễn biến mới?

Trong Chỉ thị 06 ngày 15/2 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương tổng kết Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cùng với đó, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới và phải hoàn thành trong quý I năm nay.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng có văn bản chỉ đạo NHNN nhanh chóng tổng kết Nghị định 24, báo cáo kết quả thanh tra thị trường vàng trong tháng 2, không để giá vàng trong nước chênh lệch quá cao so giá vàng thế giới.

Vậy, từ nay đến khi có sự thay đổi của Nghị định 24, cùng các giải pháp được đưa ra, diễn biến thị trường vàng sẽ ra sao? Nhà đầu tư có nên “xuống tiền” vào kênh vàng hay chờ đợi thêm?

Giá vàng sẽ có diễn biến mới khi sửa Nghị định 24? Ảnh: Nguyễn Huế

Chia sẻ với PV. VietNamNet, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam, cho hay: Giá vàng SJC chênh lệch quá cao so với giá thế giới do cung - cầu không đối xứng, không phải do doanh nghiệp hay cơ quan nào "làm giá". Bởi vậy, không thể kéo giá vàng xuống bằng biện pháp hành chính.

“Nếu trong các biện pháp sắp tới của NHNN có việc tăng thêm nguồn cung vàng miếng SJC thì giá vàng mới giảm. Nếu không, giá vàng sẽ vẫn tăng lại. Cũng giống như cuối tháng 12/2023, chỉ trong một ngày giá vàng xuống tới 5 triệu đồng/lượng nhưng nay tăng trở lại mức 78-79 triệu đồng/lượng”, ông Khánh nói.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phân tích, giá vàng mấy ngày nay quanh mức 76 triệu đến trên 78 triệu đồng/lượng; đặc biệt trong ngày Thần Tài (10 tháng Giêng âm lịch) thông thường giá vàng sẽ tăng cao nhưng lại giảm nhẹ so với hôm trước.

“Có thể nói giá vàng hiện tương đối ổn định, không thay đổi nhiều. Từ nay đến hết tháng 3/2024, giá vàng có thể có nhiều biến động nếu không có sự can thiệp của Chính phủ. Giá vàng có lẽ sẽ tăng. Lý do, thị trường vàng từ đầu năm đến giờ đều ở xu hướng tăng, theo mức tăng giá của thế giới”, ông Hiếu nhận định.

Phân tích thêm, vị chuyên gia này cho rằng, xu hướng của thị trường giá vàng tăng, nhưng việc Mỹ chưa giảm lãi suất lại là áp lực để giá vàng giữ nguyên như hiện tại.

“Lạm phát của Mỹ ở mức 3,1%, thấp hơn mức 3,4% của tháng trước đó. Với tỷ lệ lạm phát được kiểm soát, khả năng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, tỷ lệ 3,1% vẫn còn cách xa lạm phát mục tiêu là 2%. Do đó, có thể thấy Fed sẽ khó có quyết định thay đổi lãi suất từ nay đến cuối quý I.

Trong bối cảnh đó, giá vàng thế giới vẫn bị kiềm chế nhưng vẫn trong xu hướng tăng từ nay đến cuối năm do căng thẳng địa chính trị trên thế giới, kéo giá vàng ở Việt Nam tăng theo”, ông Hiếu nhận định.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, các đề xuất của NHNN với Chính phủ liên quan đến điều chỉnh Nghị định 24 có thể sẽ tác động đến thị trường vàng, bình ổn giá cả. Điều này kẹp giữ giá vàng ở mức hiện tại; thậm chí là giảm giá nếu có những quyết định quan trọng từ Chính phủ liên quan đến Nghị định 24.

Nhà đầu tư cần chờ đợi

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nêu quan điểm, chênh lệch giữa giá vàng SJC với giá thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng là hợp lý; còn nếu trên 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/lượng cần xem xét cho nhập khẩu vàng.

Ông Phương cho rằng, giá vàng thế giới năm 2024 chắc chắn sẽ tăng tối thiểu lên mức 2.200-2.250 USD/ounce. Lý do, Fed sẽ giảm lãi suất, kéo theo các ngân hàng trung ương khác sẽ giảm lãi suất theo. Khi đó, nguồn tiền sẽ chuyển qua kênh vàng hoặc chứng khoán.

“Hầu như trong lịch sử, các năm bầu cử tổng thống Mỹ lúc nào giá vàng cũng tăng. Kết hợp với việc các ngân hàng trung ương lớn năm nay cắt giảm lãi suất nên khả năng giá vàng thế giới sẽ bắt đầu tăng từ quý III. Qua đó, kéo giá vàng trong nước cũng tăng theo”, ông Phương nói.

Trước những diễn biến của thị trường, ông Phương lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng đầu tư vàng SJC.

“Nếu NHNN cho nhập về, lượng cung có nhiều, chắc chắn giá vàng SJC sẽ rớt mạnh. Còn nếu chưa cho nhập thêm, giá vàng SJC sẽ quanh mức 74-75 triệu đồng/lượng, khó giảm sâu hơn”, ông Phương dự đoán.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến cáo, các nhà đầu tư đang có ý định bỏ tiền vào vàng nên đợi thêm, bởi những tác động từ chính sách của Chính phủ và việc sửa đổi Nghị định 24 có thể làm cho giá vàng đảo chiều giảm.

“Tình hình chính trị tại Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có tác động rất mạnh đến thị trường vàng. Do vậy, các nhà đầu tư vàng cần thận trọng”, ông Hiếu cho hay.