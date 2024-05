Sáng 14/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã họp với NHNN và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng. Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cử các cán bộ có năng lực, am hiểu thực tế tham gia đoàn thanh tra liên ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra. Ông cũng đề nghị các cơ quan, bộ ngành, địa phương qua thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng nếu phát hiện vi phạm chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật. Theo các chuyên gia, động thái vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, bộ ngành sẽ tác động tới thị trường vàng thời gian tới.