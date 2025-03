Vì sao giá vàng tăng vọt?

Giá vàng thế giới chính thức phá vỡ mốc cao kỷ lục 3.000 USD/ounce. Trong nước, giá vàng cũng tăng tốc, liên tiếp đạt kỷ lục mới khi vàng nhẫn ngày 14/3 có thời điểm lên tới 96,5 triệu đồng/lượng; còn vàng miếng SJC tiến sát mốc 96 triệu đồng/lượng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, PGS.TS Ngô Trí Long - chuyên gia kinh tế, cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến giá vàng nhẫn trong nước vượt 96 triệu đồng/lượng - mức cao nhất trong lịch sử.

Đó là do giá vàng thế giới tăng mạnh, có thời điểm vượt 3.000 USD/ounce, đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại. Sự gia tăng này chủ yếu do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn về thuế quan và kinh tế toàn cầu. Chính sách thương mại biến đổi liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Mặt khác, nhu cầu trong nước tăng cao khi người dân, nhà đầu tư có xu hướng mua vàng nhẫn nhiều hơn do tính linh hoạt và khả năng tích trữ. Trong khi đó, lượng vàng nhẫn trên thị trường không dồi dào, khiến giá bị đẩy lên.

Đặc biệt, khoảng cách giữa giá mua và bán của vàng nhẫn ít biến động hơn vàng miếng, giảm rủi ro khi giao dịch nên hấp dẫn nhà đầu tư hơn.

Chuyên gia dự báo, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC trong nước có thể tăng lên 100 triệu đồng/lượng. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho hay, giá vàng thế giới tăng mạnh do nhiều yếu tố, trong đó vấn đề địa chính trị là nguyên nhân chính khiến giá vàng leo thang.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương cũng mua vào rất nhiều, trong đó có Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ấn Độ. Nhu cầu mua vàng trên thế giới đang tăng cao.

Đặc biệt, các nhà đầu tư ở Mỹ đang lo ngại về cuộc suy thoái có thể xảy ra tại nước này khi ông Donald Trump tăng thuế quan, lạm phát tăng càng khiến nhiều người tìm đến vàng trú ẩn.

Mốc 100 triệu đồng/lượng dễ bị phá vỡ

PGS.TS Ngô Trí Long nhận định, với đà tăng của giá vàng hiện tại, việc giá vàng SJC trong nước chạm mốc 100 triệu đồng/lượng là có thể xảy ra, đặc biệt nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, thị trường vàng luôn tiềm ẩn rủi ro và biến động khó lường. Ông khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng, theo dõi sát diễn biến thị trường và cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định.

Còn theo ông Nguyễn Trí Hiếu, rất khó dự báo giá vàng trong nước tại thời điểm này.

“Vàng miếng vẫn đang chịu sự quản lý chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, còn vàng nhẫn được giao dịch tự do. Do đó, giá vàng nhẫn có thể đạt mức 100 triệu đồng/lượng, nhưng khó đoán định thời điểm nào. Xác suất khoảng 60% là vàng nhẫn có thể đạt 100 triệu đồng/lượng tại thời điểm này”, ông Hiếu nêu quan điểm.

Theo ông Hiếu, chênh lệch giá mua vào - bán ra trong nước nếu khoảng 300.000 đồng/lượng có thể chấp nhận được. Còn nếu chênh lệch từ 300.000-500.000 đồng/lượng là thời điểm các nhà kinh doanh vàng kiếm lời nhiều hơn. Đặc biệt, nếu chênh lệch từ 1 triệu đồng trở lên là lúc các nhà kinh doanh vàng đẩy rủi ro cho người mua.

Thực tế, mỗi khi giá vàng trong nước "sốt nóng", các tiệm vàng thường đẩy giá mua - bán chênh lệch ở mức rất lớn, có thời điểm tới hơn 4 triệu đồng/lượng.

Góp ý cho thị trường vàng về lâu dài, TS Nguyễn Trí Hiếu kiến nghị cần thay đổi ngay Nghị định 24, nhất là nên rút lại thương hiệu quốc gia của vàng SJC để các sản phẩm được cạnh tranh tự do. Thị trường cần cung cấp một nguồn vàng dồi dào hơn.

“Khi giá vàng lên cao như hiện nay, nguồn cung hạn chế, thị trường vàng thế giới lên 'cơn sốt' sẽ khiến giá vàng trong nước tiếp tục bị đẩy lên rất cao. Nghị định 24 cần cho phép các nhà kinh doanh vàng khác nhập khẩu vàng để cung cấp nguồn vàng dồi dào hơn cho thị trường”, ông Hiếu đề xuất.

Tại thời điểm này, ông Hiếu lưu ý các nhà đầu tư hết sức cẩn trọng bởi khi giá vàng lên cao có thể sẽ bị đẩy xuống, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các lệnh trừng phạt thuế quan với các nước hay vấn đề giữa Ukraine-Nga được giải quyết ổn thỏa.

Khi giá vàng thế giới xuống sâu sẽ kéo giá vàng trong nước giảm theo. Do vậy, nhà đầu tư không nên mua vàng theo tâm lý đám đông và không nên vay tiền để mua vàng.