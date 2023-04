Khách "quay xe" với các điểm đến hot do giá vé cao

Kì nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài nên du khách Việt lên kế hoạch du lịch rất sớm. Theo thống kê của Traveloka, ngay từ tháng ba, số lượt tìm kiếm thông tin vé máy bay trên nền tảng này đã tăng 40%, lượng tìm kiếm dịch vụ đặt phòng khách sạn tăng gấp đôi so với cùng kì năm ngoái.

Vợ chồng chị Hồ Thanh Huyền (Ba Đình, Hà Nội) dự kiến sẽ đưa bố mẹ và hai con nhỏ tới du lịch Phú Quốc (Kiên Giang) trong kì nghỉ 30/4 - 1/5. Đây là địa điểm cả gia đình chưa từng đến trước đây nên rất háo hức. Tuy nhiên, sau hơn một tháng tìm hiểu thông tin, khảo sát giá vé máy bay, phòng nghỉ, dịch vụ... đến đầu tháng 4, cả nhà chị Huyền quyết định "quay xe", chọn đi nghỉ dưỡng ở Hòa Bình.

"Giá vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc vào khung giờ không đẹp cũng lên tới gần 7 triệu đồng/người. Như vậy tổng chi phí vé máy bay của gia đình tôi là hơn 40 triệu. Số tiền này quá lớn. Tôi quyết định đưa cả nhà đi nghỉ ở khu resort nổi tiếng Hòa Bình và hẹn cả nhà tới du lịch Phú Quốc vào dịp khác", chị Huyền nói.

Giá vé máy bay đắt đỏ cũng khiến Thùy Anh - Minh Trang (24 tuổi, Hà Nội) quyết định đổi địa điểm du lịch từ Nha Trang (Khánh Hòa) thành Hạ Long (Quảng Ninh).

"Thay vì mất 6-7 triệu đồng/vé khứ hồi mỗi người - mức giá tăng gấp đôi, gấp ba so với nhiều thời điểm khác trong năm thì mình chọn lái xe đến Quảng Ninh, chi số tiền đó để trải nghiệm đi du thuyền. Địa điểm không mới nhưng mình hy vọng đây là trải nghiệm mới với mình", Thùy Anh cho biết.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, tới đầu tháng 4, khi các hãng hàng không trong nước tăng hơn 620.000 chỗ ngồi trên các tuyến để phục vụ nhu cầu hành khách dịp 30/4 - 1/5 thì giá vé có hạ nhiệt. Tuy nhiên, mức giá giảm hay các tuyến giảm giá không nhiều. Nhiều chuyến tới các điểm đến hot như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng... vẫn tăng từ 95% đến 150% so với ngày thường.

Do vậy, trong kì nghỉ lễ dài sắp tới, nhiều du khách tại Hà Nội ưu tiên các điểm đến gần, có thể di chuyển bằng ô tô. Một bộ phận khách khác lại lựa chọn xuất ngoại, sang Thái Lan, Singapore hoặc Hàn Quốc... Ông Caesar Indra - Chủ tịch Traveloka nhận định: "Thời điểm này, rất nhiều các tuyến du lịch nước ngoài đã được mở lại, bao gồm các tuyến châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á… Chúng tôi ghi nhận số liệu cho thấy, nhu cầu đến các điểm du lịch quốc tế trong tháng 3/2023 đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kì nghỉ 30/4 tới đây, lượng du khách lớn tìm tới Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và New York".

Theo đại diện nhiều công ty lữ hành, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu vẫn là những địa điểm có sức hút với du khách Việt. Tuy nhiên với tình hình giá vé cao, du khách Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nói chung đang có xu hướng chọn các điểm đến gần Hà Nội như Sa Pa, Mộc Châu, Hạ Long, Ninh Bình...

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Công ty du lịch BestPrice đồng tình nhận định trên. "Nghỉ lễ năm ngoái, khách đi Phú Quốc có thể chiếm tới 60% tổng số khách của công ty. Tuy nhiên năm nay, con số này dự kiến chỉ chiếm khoảng 40%. Trong khi đó, khách ở miền Bắc quan tâm nhiều hơn tới Sa Pa, Mộc Châu, Hạ Long...", ông Tú cho biết.

Những trải nghiệm "sang chảnh" gần Hà Nội như du thuyền Hạ Long, bay thủy phi cơ, resort ở Hòa Bình, Sơn La, ngoại ô Hà Nội được quan tâm hơn hẳn.

Khách quan tâm các tour "sang chảnh"

Trả lời báo VietNamNet, ông Phạm Hà - Giám đốc Công ty du lịch Luxury Travel chuyên cung cấp các tour du thuyền cao cấp cho biết, tới thời điểm hiện tại, khoảng 90% công suất các du thuyền 5 sao của công ty tại vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ trong dịp lễ 30/4 đã được đặt trước. Cũng theo ông Hà, thay vì đi tour du thuyền ngắn ngày, năm nay, du khách có xu hướng trải nghiệm 3 tới 4 đêm trên du thuyền để có thể khám phá kĩ hơn về thiên nhiên, ẩm thực, các hoạt động triển lãm, ca nhạc tổ chức ngay trên du thuyền.

Nhóm Quản lý Phát triển Sản phẩm – tập đoàn du lịch Thiên Minh nhận định, du thuyền Hạ Long là sản phẩm "hot" trong kì nghỉ 30/4 năm nay. Trải nghiệm này phù hợp với các nhóm khách vừa và nhỏ hoặc các cặp đôi, gia đình mong muốn sự riêng tư, dịch vụ cao cấp. Du khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh cả ngày và đêm, tham gia hoạt động khám phá đời sống người dân trên vịnh...

Theo khảo sát, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ở ngoại ô Hà Nội hoặc các tỉnh gần Hà Nội đã đạt trên 80% công suất phòng dịp 30/4, nhất là Hòa Bình, Ninh Bình hay Sa Pa (Lào Cai). Những khu nghỉ có kết hợp glamping (cắm trại sang chảnh, cao cấp) được ưa chuộng khi mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các nhóm khách gia đình. Du khách có thể tham khảo một số khu nghỉ như Mai Châu Lodge, Mộc Châu Island, khu du lịch hồ Đồng Chương Ninh Bình...