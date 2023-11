{"article":{"id":"2221350","title":"Giá xăng dầu hôm nay 1/12/2023 tiếp đà tăng do lo ngại nguồn cung","description":"Giá xăng dầu hôm nay 1/12/2023 trên thị trường quốc tế có xu hướng đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt. Còn tại thị trường trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng, giảm trái chiều từ hôm qua.","contentObject":"<p><strong>Giá xăng dầu trong nước hôm nay 1/12/2023</strong></p>

<p>Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 1/12 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 30/11 của liên bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều hành theo hướng tăng, giảm trái chiều.</p>

<p>Cụ thể, giá xăng E5 tăng 100 đồng/lít, giá bán là 21.790 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 30 đồng/lít, giá bán là 22.990 đồng/lít.</p>

<p>Giá dầu diesel giảm 90 đồng/lít, giá bán là 20.190 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa tăng 170 đồng/lít, lên 21.110 đồng một lít.</p>

<p><strong>Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:</strong></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 31.518%;\"><strong>Mặt hàng</strong></td>

<td style=\"width: 31.518%;\"><strong>Giá từ 30/11 (đơn vị: đồng/lít)</strong></td>

<td style=\"width: 31.5208%;\"><strong>So với kỳ trước</strong></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 31.518%;\">Xăng RON 95-III</td>

<td style=\"width: 31.518%;\">22.990</td>

<td style=\"width: 31.5208%;\">-30</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 31.518%;\">Xăng E5 RON 92-II</td>

<td style=\"width: 31.518%;\">21.790</td>

<td style=\"width: 31.5208%;\">+100</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 31.518%;\">Dầu diesel</td>

<td style=\"width: 31.518%;\">20.190</td>

<td style=\"width: 31.5208%;\">-90</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 31.518%;\">Dầu hỏa</td>

<td style=\"width: 31.518%;\">21.110</td>

<td style=\"width: 31.5208%;\">+170</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p><strong>Giá xăng dầu thế giới hôm nay 1/12/2023</strong></p>

<p>Trên thị trường thế giới, <a href=\"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-tag5537394984591514120.html\">giá xăng dầu</a> hôm nay 1/12 có xu hướng tiếp tục đi lên.</p>

<p>Ngày 30/11, giá xăng dầu tiếp đà tăng từ hai phiên trước. Giá dầu Brent đã sát mức 84 USD/thùng.</p>

<p>Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 20h27' ngày 30/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 83,99 USD/thùng, tăng 0,89 USD, tương đương 1,07% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 78,58 USD/thùng, tăng 0,72 USD, tương đương 0,92% so với phiên liền trước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-dau-getty3-1-1386-1326-1-1474.jpg?width=768&s=EUdltiitCIDdymC0pz1QjQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-dau-getty3-1-1386-1326-1-1474.jpg?width=1024&s=BOzLwyX6pTKwiLuYkmOpMA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-dau-getty3-1-1386-1326-1-1474.jpg?width=0&s=zcbhTuoIGPrXFMTVWK1SGA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-dau-getty3-1-1386-1326-1-1474.jpg?width=768&s=EUdltiitCIDdymC0pz1QjQ\" alt=\"gia-dau-getty3-1-1386-1326-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-dau-getty3-1-1386-1326-1-1474.jpg?width=260&s=msjWHUrt70tcIE3JlUGuQQ\"></picture>

<figcaption>Giá xăng dầu có xu hướng đi lên (Ảnh: Getty Images)</figcaption>

</figure>

<p>Theo giới phân tích, giá dầu đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt.</p>

<p>Giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+).</p>

<p>Có thông tin cho biết mức cắt giảm sản lượng của OPEC+ có thể lên tới 1 triệu thùng/ngày chưa kể mức cắt giảm sản lượng tự nguyện của các thành viên.</p>

<p>Nhiều ý kiến cho rằng thủ lĩnh của nhóm OPEC+ là Saudi Arabia sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng sang quý I/2024.</p>

<p>Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế trước rủi ro tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu, làm giảm nhu cầu tiêu thụ.</p>

<p>Dữ liệu kinh tế kém tích cực của Trung Quốc làm gia tăng lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu yếu.</p>

<p>Theo Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất tháng 11 của Trung Quốc đạt 49,4 điểm, thấp hơn mức 49,5 điểm trong tháng 10. Cùng với đó, hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng 11 đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, với mức giảm mạnh hơn dự đoán.</p>

<p>Trong khi đó, báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 29/11 cho thấy lượng dầu thô và nhiên liệu chưng cất dự trữ của Mỹ bất ngờ tăng lên trong tuần trước. Tồn kho xăng của Mỹ cũng tăng nhiều hơn dự kiến. Điều này chứng tỏ nhu cầu yếu. </p>

<p>Báo cáo của EIA trái ngược với báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API). Trước đó một ngày, API cho hay tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 817.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 24/11.</p>

<p>Ngoài ra, theo Reuters, một cơn bão lớn ở khu vực Biển Đen đã làm gián đoạn xuất khẩu từ Kazakhstan và Nga tới 2 triệu thùng dầu/ngày. Việc này làm gia tăng nguy cơ thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn.</p>

