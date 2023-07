Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 11/7 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng (trừ xăng E5).

Cụ thể, giá xăng RON 95-III tăng lên mức 21.490 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92-II giảm xuống mức 20.410 đồng/lít. Còn giá dầu diesel tăng lên 18.610 đồng/lít. Giá dầu hỏa là 18.320 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 11/7 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước Xăng RON 95-III 21.490 +70 Xăng E5 RON 92-II 20.410 -60 Dầu diesel 18.610 +450 Dầu hỏa 18.320 +400

Giá xăng dầu thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (18/7) tiếp đà giảm từ hai phiên trước.

Ngày 17/7, giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống sau tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 9h36' ngày 17/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 79,15 USD/thùng, giảm 0,72 USD, tương đương 0,9% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 74,73 USD/thùng, giảm 0,69 USD, tương đương 0,91% so với phiên liền trước.

Đến 20h12' ngày 17/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent xuống mức 79,05 USD/thùng, giảm 0,82 USD, tương đương 1,03% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 74,64 USD/thùng, giảm 0,78 USD, tương đương 1,03% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu tiếp tục đi xuống (Ảnh: Futurebridge)

Theo giới phân tích, giá dầu giảm sau khi số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý II năm nay của Trung Quốc chậm, chưa đạt kỳ vọng của thị trường; gây lo ngại về nhu cầu của nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới này.

Dữ liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố cho thấy, GDP quý II của Trung Quốc tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này cao hơn 3 tháng trước đó, nhưng thấp hơn nhiều so với dự báo.

Các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát dự báo GDP quý II của Trung Quốc trung bình là 7,1% trong khi các nhà phân tích được Reuters thăm dò nhận định là 7,3%. Điều đó cho thấy đà phục hồi hậu đại dịch của Trung Quốc khá yếu do nhu cầu thấp. Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Trung Quốc cần nhanh chóng đưa ra các biện pháp tăng cường hỗ trợ kinh tế.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vào sáng 17/7 đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong tháng 7.

Tuy vậy, bức tranh tiêu thụ dầu thô tại Trung Quốc vẫn đang khá sáng sủa. Theo số liệu của NBS, trong tháng trước, các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc đã tăng cường hoạt động sau giai đoạn bảo dưỡng vào đầu năm, khi xử lý lượng dầu thô mỗi ngày tăng 1,6% so với tháng 5, lên mức trung bình 14,83 triệu thùng/ngày.

Nhưng các dữ liệu cũng cho thấy, nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể phục vụ nhiều cho việc dự trữ hơn là tiêu thụ nội địa. Nếu giá dầu tăng cao, Trung Quốc có thể hạn chế nhập khẩu và sử dụng dầu từ kho dự trữ.

Ngoài ra, việc Libya nối lại hoạt động khai thác dầu cũng khiến giá dầu đi xuống. Hai trong số ba mỏ dầu của Libya dừng hoạt động vào tuần trước đã được nối lại hoạt động vào đêm 15/7.