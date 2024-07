Giá xăng dầu trong nước hôm nay 19/7/2024

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay 19/7 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 18/7 của liên bộ Tài chính - Công Thương.

Theo đó, giá các loại xăng dầu đều được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh theo hướng giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 110 đồng/lít, giá bán là 22.170 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 120 đồng, giá bán còn 23.170 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 330 đồng/lít, giá bán ở mức 20.500 đồng/lít. Còn giá dầu hỏa giảm 370 đồng/lít, giá bán về mức 20.660 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 18/7 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước Xăng RON 95-III 23.170 - 120 Xăng E5 RON 92-II 22.170 - 110 Dầu diesel 20.500 - 330 Dầu hỏa 20.660 - 370

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 19/7/2024

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay 19/7 có xu hướng suy yếu.

Giá xăng dầu suy yếu. Ảnh: ThoughtCo

Đầu phiên giao dịch 18/7 (theo giờ Mỹ), giá dầu thế giới quay đầu giảm sau khi bật tăng 2% trong phiên giao dịch 17/7.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 21h18' ngày 18/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 84,61 USD/thùng, giảm 0,55% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 82,48 USD/thùng, giảm 0,45% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi xuống do đồng USD mạnh lên và nhu cầu yếu từ Trung Quốc.

Giá USD có xu hướng hồi phục sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng vào ngày 17/7.

Chỉ số US Dollar Index (đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt) trong ngày 17/7 đã xuống mốc 103 điểm. Tuy nhiên, lúc 21h36' ngày 18/7 (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index đã lên mức 104,01 điểm, tăng 0,25% so với phiên liền trước.

Giá USD tăng gây sức ép cho giá dầu. Bởi đồng USD mạnh lên khiến giá dầu trở nên đắt đỏ hơn cho những người mua nắm giữ đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, nhu cầu yếu từ Trung Quốc cũng tác động tiêu cực lên giá dầu. Bởi Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới.

Nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng chậm lại trong quý II/2024 bởi sự suy yếu kéo dài của thị trường bất động sản. Điều này tác động đến nhu cầu nhiên liệu.

Trong tháng 6, sản lượng lọc dầu của Trung Quốc đã giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.