Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 3/7 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm.

Theo đó, giá xăng RON 95 xuống mức 21.420 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 về mức 20.470 đồng/lít. Giá dầu diesel là 18.160 đồng/lít. Giá dầu hỏa ở mức 17.920 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 3/7 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước Xăng RON 95-III 21.420 -590 Xăng E5 RON 92-II 20.470 -400 Dầu diesel 18.160 -10 Dầu hỏa 17.920 -30

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (8/7) vẫn tiếp nối đà tăng từ đầu tuần.

Hôm 7/7, giá xăng dầu tiếp tục đi lên do lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 11h08' ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 76,79 USD/thùng, tăng 0,27 USD, tương đương 0,35% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 72,06 USD/thùng, tăng 0,26 USD, tương đương 0,36% so với phiên liền trước.

Đến 19h43' ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 76,88 USD/thùng, tăng 0,36 USD, tương đương 0,47% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 72,17 USD/thùng, tăng 0,37 USD, tương đương 0,52% so với phiên liền trước.

Giá dầu tiếp đà tăng (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, giá dầu tiếp đà tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ của Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - tăng lên.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, dự trữ dầu thô của nước này giảm nhiều hơn so với dự kiến do nhu cầu lọc dầu mạnh, còn dự trữ xăng giảm sâu do nhu cầu lái xe gia tăng vào tuần trước.

Nhiều chuyên gia dự đoán, triển vọng nhu cầu dầu thô ở Mỹ có dấu hiệu khả quan hơn khi mùa du lịch hè ở nước này sắp đến.

Nhu cầu dầu tăng lên dẫn đến dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, lấn át những lo ngại về triển vọng lãi suất của nước này có xu hướng tăng lên.

Bên cạnh đó, trong tuần này, các nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Saudi Arabia và Nga đã thông báo kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện trong tháng 8.

Theo tính toán, tổng sản lượng dầu cắt giảm của các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) trong tháng 8 sẽ lên tới hơn 5 triệu thùng/ngày, tương đương 5% sản lượng dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu đã bị hạn chế phần nào bởi những yếu tố bất lợi về kinh tế vĩ mô trên toàn cầu và xu hướng nâng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới.