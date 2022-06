Giá xe hot 7 chỗ Mitsubishi Xpander đi 1 năm chỉ rớt 30 triệu

Dạo qua một số trang thương mại điện tử và showroom bán ô tô cũ, không khó có thể tìm thấy những chiếc Mitsubishi Xpander sử dụng 1-2 năm đang được rao bán. Trong đó, nhiều chiếc Xpander lướt phiên bản số tự động AT vẫn có giá trên 600 triệu, tức là gần tương đương với giá niêm yết của xe mới là 630 triệu.

Một chiếc Xpander AT nhập khẩu đời 2021 đang được rao bán với giá 615 triệu. (Ảnh: Chợ tốt)

Trên một trang chuyên mua bán ô tô, một chiếc Mitsubishi Xpander AT đời 2021 biển tỉnh đang được chủ xe rao với giá 615 triệu đồng. Chủ chiếc xe này cho biết, xe đã chạy được 10.000 km và đã đầu tư thêm khá nhiều tiền cho chiếc xe để dán kính, trải sàn, lắp cảm biến lùi,...

Còn tại một showroom xe cũ tại khu vực Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chiếc Xpander AT đời 2021 biển số Hà Nội thuộc hạng "siêu lướt" mới chạy 5.000 km cũng đang được rao bán với giá 630 triệu, đúng bằng giá niêm yết mới của mẫu xe này.

Tại thị trường xe cũ, Mitsubishi Xpander chạy dưới 1 vạn km vẫn luôn có giá trên 600 triệu. (Ảnh: Mạnh Thắng Auto)

Nếu so với hồi đầu năm 2022, khi Mitsubishi Xpander AT được nhiều đại lý giảm giá sâu đến 70 triệu thì một chiếc xe mới khi lăn bánh ở Hà Nội cũng chỉ có giá trên dưới 660 triệu. Như vậy, sau 1 năm "đi chán", chủ xe cũng chỉ lỗ khoảng hơn 30 triệu đồng so với xe mới.

Tuy giá bán cao như vậy nhưng một số showroom xe cũ cho biết vẫn có rất nhiều khách tìm mua, thậm chí nhiều người đặt hàng trước dòng xe này. Những chiếc xe khi đã được các cửa hàng xe cũ uy tín mang về thường là những xe có chất lượng tốt, chưa đâm đụng hay va quệt gì và còn khá mới.

Theo lý giải của dân bán xe cũ, sở dĩ Xpander chạy lướt vẫn được rao bán với giá khá cao như vậy một phần đến từ thông tin phiên bản nâng cấp của mẫu xe này sắp được ra mắt. Do đó, những chiếc Xpander vốn được nhiều người yêu thích sản xuất năm 2021 hay 2022 trở thành phiên bản "giới hạn" trong tương lai.

"Xpander vẫn là mẫu xe thực dụng và có thiết kế đẹp vượt thời gian, tiết kiệm nhiên liệu, thế nên nhiều người không mua được xe mới vẫn sẵn sàng chi tiền để tìm xe lướt. Trong khi nếu đợi mua Xpander phiên bản 2022 sắp ra mắt thì có thể phải chờ rất lâu mới có xe mà chưa biết giá cả thế nào", một nhân viên bán xe cũ nói.

Những chiếc Xpander chạy lướt với nội ngoại thất gần như mới 100% vẫn được nhiều người săn tìm và sẵn sàng mua với giá cao. (Ảnh: Mạnh Thắng Auto)

Kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8/2018, Mitsubishi Xpander đã ngay lập tức khuấy động phân khúc MPV cỡ nhỏ. Xpander ban đầu được tung ra 2 phiên bản là MT và AT cùng sử dụng động cơ 1.5L, giá bán lần lượt là 555 và 630 triệu. Vào giữa năm 2020, Mitsubishi giới thiệu thêm phiên bản "SUV hoá" Xpander Cross với giá bán 670 triệu.

Mẫu xe được đánh giá có ưu điểm nổi trội là tiện dụng, đáp ứng được nhu cầu chở cả gia đình 3 thế hệ với mức giá thấp nhất thị trường.

Tuy nhiên, giá rẻ đi đôi với chất lượng vừa phải. Nhược điểm của mẫu xe này là động cơ yếu. Do đó, nhiều khách khi mua Xpander thường băn khoăn về hiệu suất động cơ, khả năng đáp ứng các chuyến đi chơi xa, đi đường trường hoặc đi các đường đèo núi. Thời điểm mới ra mắt, xe gặp lỗi bơm xăng khiến động cơ bị hụt hơi, nhà sản xuất buộc phải triệu hồi.

Dù vậy, mẫu xe giá rẻ vẫn hợp túi tiền số đông nên đã liên tục đứng trong top xe bán chạy tại Việt Nam.

Hoàng Hiệp

