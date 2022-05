Xe MPV Hyundai Stargazer lộ ảnh chạy thử, rò rỉ giá bán siêu rẻ

Mẫu xe MPV Hyundai Stargazer được đồn đoán sẽ ra mắt và mở bán tại thị trường Indonesia và một số nước Đông Nam Á trong vài ngày tới. Trước đó, rất nhiều hình ảnh của mẫu xe này đang chạy thử đã được chụp trên đường phố.

Cánh săn ảnh nhiều lần "chộp" được hình ảnh một chiếc Stargazer chạy trên đường.

Theo thông tin được đăng trên website của cơ quan thuế Indonesia, Hyundai Stargazer tại thị trường nước này có tới 6 phiên bản, bao gồm Active MT, Active AT, Trend MT, Trend AT, Style AT và Prime AT. Giá bán của mẫu MPV này dao động từ 155 - 202 triệu Rupiah (khoảng 245 - 319 triệu VNĐ).

Như vậy, có thể thấy Hyundai Stargazer có mức giá rất cạnh tranh khi đặt cạnh những đối thủ cùng phân khúc là Toyota Veloz và Mitsubishi Xpander.

Giá bán của Hyundai Stargazer tại Indonesia chỉ vào khoảng 245 - 319 triệu VNĐ

Theo một số hình ảnh Hyundai Stargazer chạy thử trên đường, mẫu xe này sở hữu cụm đèn pha đặt thấp với thiết kế chia đôi, tích hợp đèn báo rẽ, đèn sương mù và đèn định vị ban ngày dạng LED. Hãng xe Hàn cũng trang bị cho mẫu MPV hoàn toàn mới mâm xe hợp kim 2 tông màu khá bắt mắt, cùng các chi tiết mạ chrome ở cửa cùng viền đèn báo rẽ.