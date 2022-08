Xe máy hot giảm giá sâu đến 10 triệu trong tháng cô hồn

Nguồn cung bắt đầu ổn định hơn giúp giá bán nhiều mẫu xe máy trên thị trường hạ nhiệt, trong đó, có mẫu xe giảm giá lên đến 10 triệu đồng so với đầu tháng 8.

Theo đó, hiện nay nhiều mẫu xe hot của nhà Honda đều được các đại lý điều chỉnh giảm giá hấp dẫn. Trong đó đáng chú ý nhất là Honda Lead, nếu như có thời điểm mẫu xe này tăng giá đến 15 triệu đồng trong tháng 7, kéo giá xe lên mức cao nhất 55 triệu đồng cho bản đen nhám cao cấp thì nay đã được giảm 3-10 triệu đồng.

Honda Lead đang giảm giá sâu tại đại lý.

Cụ thể, Honda Lead bản tiêu chuẩn có giá bán ra từ 40-40,5 triệu đồng, bản cao cấp khoảng 43 triệu đồng, riêng bản đặc biệt cao nhất là 45 triệu đồng. Dù vậy, mức giá thực tế hiện nay của Honda Lead tại các đại lý vẫn cao đáng kể so với giá niêm yết hãng chỉ từ 37,5-39,8 triệu đồng.

Tương tự như xe Lead, Honda Air Blade cũng giảm giá trong đợt này. Theo đó, Honda Airblade 125 phiên bản đặc biệt giảm 2 triệu đồng kéo giá xe hiện xuống còn 49 triệu đồng, vẫn chênh hơn 5 triệu so với giá niêm yết 43,3 triệu. Riêng Air Blade 125 Tiêu chuẩn hiện có giá 47,5 triệu, giả 500 nghìn đồng so với tháng trước nhưng vẫn cao đến 5,5 triệu so với giá đề xuất hãng...

Honda Vision sau một thời gian dài đội giá cao nay tiếp tục giảm sâu thêm 3 triệu đồng. giá xe hiện tại ở đại lý đã về mức 37-39 triệu đồng, vẫn cao hơn giá đề xuất hãng 4-7 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, Honda SH 125/150 cũng giảm cao nhất 7 triệu đồng so với trước đó. SH mode giảm 3 triệu đồng cho các phiên bản. Honda SH 350i bản cao cấp đang được chào bán tại một số đại lý với mức giá từ 145,3 triệu đồng, rẻ hơn giá niêm yết khoảng 6 triệu đồng.

Honda SH giảm mạnh đến 7 triệu đồng so với trước đó.

Mẫu xe côn tay, Honda Winner X đang được giảm giá lên tới 8 triệu đồng gồm quà tặng phụ kiện, phí trước bạ,…cùng với voucher 4 triệu đồng tiền mặt. Không những thế, một số đại lý còn mạnh tay ưu đãi tới 9,5 triệu đồng cho mẫu xe này. Sau khi áp dụng ưu đãi, Honda Winner X bản tiêu chuẩn hiện đang dao động ở mức 38-40 triệu đồng, bản thể thao có giá từ 42-44 triệu đồng và bản đặc biệt giá 41-43 triệu đồng.

Giá xe Yamaha Exciter giảm nhiệt.

Về phàn hãng xe Yamaha, trong khi đa số các mẫu xe được giữ nguyên giá so với cuối tháng 7 và đầu tháng 8 thì Yamaha Exciter 155 lại được các đại lý thông báo giảm giá sâu đến bất ngờ. Theo đó, đại lý báo giá 44,3 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, bản cao cấp là 47,3 triệu đồng. Các phiên bản còn lại có giá 46 - 47,8 triệu đồng.

Trong khi đó, giá niêm yết của các mẫu xe này lần lượt là 47,59 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp có giá 50,59 triệu đồng. Các phiên bản màu khác được đề xuất mức giá 51,09-52,49 triệu đồng. Như vậy, Yamaha Exciter 155 đang có giá bán thấp hơn giá niêm yết từ khoảng 1 triệu đồng đến hơn 3 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Nguồn cung dồi dào trở lại, trong khi đó thị trường vẫn đang ở tháng thấp điểm, tháng 7 ngâu, chính vì thế nhiều dự đoán cho rằng giá xe máy sẽ tiếp tục giảm mạnh cho đến cuối tháng 8.

Y Nhụy

