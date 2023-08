Mới đây, anh Hoàng Long Nghĩa ở TP.HCM chào bán chiếc xe máy Suzuki Best 110cc sản xuất năm 2000 với giá lên đến 95 triệu đồng, cao gấp 15-20 lần giá xe cùng đời trên thị trường hiện nay.

Theo anh Nghĩa, chiếc xe được nhập Thái nguyên chiếc, là hàng tồn kho 20 năm. Xe chỉ mới đổ xăng, đăng ký lăn bánh lần đầu vào tháng 11/2020.

Xuất hiện vào những năm 2000, Suzuki Best 110cc tạo nên "cơn sốt" trong giới trẻ bởi thiết kế trẻ trung, giá lại mềm hơn Honda Wave 110 nhập Thái Lan. Ước tính, hãng xe Nhật Bản đã tiêu thụ được khoảng 26.000 xe, lợi nhuận thu về trên 12 triệu USD nhờ sự xuất hiện của Best.

Tuy nhiên, "sức nóng" mà Best tạo ra chỉ được vài năm rồi "tắt" dần khi có sự xuất hiện của Honda Wave Alpha và Best "nhái" đến từ Trung Quốc. Ngày nay, giá trị bán lại của Suzuki Best 110cc rất thấp, chỉ từ 2 đến 4 triệu đồng. Cá biệt chiếc xe nào có giá gần chục triệu thường là đồ còn mới, hoặc biển số đẹp.

Chiếc xe của anh Nghĩa hiện lăn bánh được 3.300 km. Ngoại hình xe vẫn nguyên bản với sơn màu đỏ đô sáng bóng, thiết kế bắt mắt với phần đuôi và thân bên bo tròn.

Suzuki Best 110 trang bị loại động cơ SOHC, 4 thì, dung tích 110cc, làm mát bằng không khí. Anh Nghĩa cho biết chiếc xe đầm máy, chạy tốc độ cao 80 km/h không hề rung lắc. Bình xăng của dòng xe số này lớn tới 4,5 lít, tiếng nổ pô giòn giã, cộng với bộ động cơ bền bỉ, nên đến giờ vẫn không hề lỗi thời.

"Trên thị trường, không khó để kiếm được những chiếc Suzuki Best 100cc cũ giá rẻ từ 3-10 triệu đồng. Tuy nhiên, với xe nhập Thái hàng nguyên bản và còn rất mới như chiếc xe này rất hiếm", anh Nghĩa nói.

Chìa khóa theo xe mang phong cách thể thao.

Tem xe nguyên bản mới cứng.

Hiện nay xe máy Suzuki gần như chỉ còn thị phần rất nhỏ tại Việt Nam do chiến lược của nhà phân phối tập trung nhiều hơn ở mảng ô tô. Do đó, trong khoảng chục năm trở lại đây, Suzuki không còn mẫu xe gây được sự chú ý cho giới trẻ Việt. Chính vì vậy, những chiếc xe "hoài niệm" như Best 110cc, Viva, Fx, của Suzuki thường chỉ có giá trị với người đã từng sử dụng và biết đến chúng.

