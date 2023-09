Dưới đây là một số mẫu xe cỡ C đang có giá bán tốt, rất đáng để khách hàng tham khảo vào thời điểm hiện tại:

Mazda CX-5

Mẫu crossover cỡ C của Mazda vừa được làm mới vào tháng 7 vừa qua với 3 phiên bản: Deluxe, Luxury và Premium, có giá bán lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu, đều sử dụng động cơ 2.0L cùng hệ dẫn động cầu trước.

So với thế hệ trước đó, Mazda CX-5 đã lược bỏ phiên bản cao cấp nhất Signature Premium AWD sử dụng động cơ 2.5L và hệ dẫn động 4 bánh. Chính vì vậy, mẫu crossover cỡ C này có giá bán được đánh giá là khá thấp so với các đối thủ, thậm chí còn thấp hơn nhiều mẫu SUV/crossover cỡ B tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, với phiên bản Deluxe chỉ 749 triệu chưa kể các khuyến mại từ đại lý, Mazda CX-5 có giá rẻ hơn một số cái tên ở phân khúc dưới như Toyota Corolla Cross (từ 755-955 triệu); Peugeot 2008 (từ 789-839 triệu); Honda HR-V (từ 699-871 triệu),...

BAIC Beijing X7

Beijing X7 là mẫu crossover 5 chỗ được nhà sản xuất BAIC Motor Corporation Limited (Trung Quốc) mở bán từ tháng 8/2020. Chỉ thời gian ngắn sau, mẫu xe này đã nhanh chóng gia nhập thị trường Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu tư nhân.

Dù cùng phân khúc với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V hay Mitsubishi Outlander nhưng mẫu xe Trung Quốc có giá bán rẻ hơn hẳn.

Cụ thể, với 3 phiên bản Standard, Deluxe và Premium có giá lần lượt là 608, 658 và 758 triệu. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn nhiều so với một số xe ở phân khúc crossover cỡ B đến từ Nhật và Hàn Quốc.

MG HS

Mẫu C-SUV MG HS được đưa về Việt Nam từ năm 2020 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc rồi chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan với 2 phiên bản: MG HS 1.5T 2WD Sport giá 719 triệu và phiên bản MG HS 1.5T 2WD Trophy có giá 829 triệu.

MG HS với giá niêm yết từ 719 triệu đồng rẻ hơn nhiều mẫu xe ở phân khúc SUV/crossover cỡ B như Toyota Corolla Cross (từ 755-955 triệu); Peugeot 2008 (từ 789-839 triệu); Honda HR-V (từ 699-871 triệu),...

Cuối tháng 9 tới, phiên bản MG HS 2023 sẽ được ra mắt, điều này khiến các đại lý của MG đang có chính sách giảm giá cũng như lệ phí trước bạ để "dọn kho", đưa giá bán thực tế của mẫu xe này chỉ khoảng trên dưới 700 triệu đồng nhưng với số lượng không nhiều.

MG 5

MG 5 thuộc phân khúc sedan cỡ C cùng những cái tên như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Mazda3 hay Hyundai Elantra. Tuy vậy, giá bán của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này được định vị khá thấp, chỉ là 523 và 588 triệu cho 2 phiên bản STD và LUX, ngang ngửa với phân khúc sedan cỡ B.

Để tăng tính cạnh tranh cho MG 5, nhà phân phối mới của MG là SAIC Việt Nam đã tiếp tục duy trì ưu đãi dành cho mẫu xe này khi áp dụng tặng 100% lệ phí trước bạ, tương đương với số tiền 52 đến 59 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều đại lý của MG còn áp dụng thêm chương trình riêng để đẩy tồn kho mẫu xe đời 2022, đưa mức giá sau ưu đãi của MG 5 chỉ còn khoảng 440-490 triệu đồng, thậm chí chỉ tương đương với một số xe cỡ A.

Trong khi đó, tại phân khúc dưới là sedan cỡ B, các mẫu xe Nhật Bản như Honda City có giá niêm yết cho phiên bản cao nhất là 599 triệu đồng hay Toyota Vios giá 592 triệu đồng, đều cao hơn nhiều so MG 5.

KIA K3

K3 là thế hệ mới của mẫu sedan cỡ C ăn khách KIA Cerato, đã ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9/2021 với 5 phiên bản là 1.6 Deluxe MT, 1.6 Luxury, K3 1.6 Premium (sử dụng động cơ 1.6L); KIA K3 2.0 Premium (sử dụng động cơ 2.0L) và K3 1.6 Turbo GT (sử dụng động cơ tăng áp 1.6L).

Với giá bán các phiên bản dao động từ 579-759 triệu, cộng thêm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ các đại lý của THACO-KIA, K3 đang có giá bán khá tốt nếu so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thậm chí, phiên bản K3 Luxury số sàn với giá 579 triệu còn rẻ hơn một số bản cao của những "đàn em" sedan cỡ B như Honda City (529-599 triệu), Toyota Vios (479-592 triệu).

Bạn có đánh gía gì về những mẫu xe kể trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!