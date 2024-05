Sự kiện là diễn đàn cho các doanh nghiệp ngành sản xuất lắng nghe và cùng thảo luận về cách giải quyết “bài toán” cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng (customer experience - CX).

Ngành sản xuất đang được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của công nghệ số hiện đại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành này đang đối mặt với thách thức về việc thiếu hụt hệ thống quản lý khách hàng linh hoạt và hiệu quả để nâng cao tính cạnh tranh.

Trong bối cảnh này, việc tích hợp và quản lý phần mềm CRM (quản trị khách hàng) truyền thống trở nên phức tạp. Mô hình CRM xuất hiện trên nền tảng Cloud mang đến giải pháp toàn diện và linh hoạt hơn.

Cloud CRM - giải pháp giúp nâng cao cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng ngành sản xuất

Hội thảo sắp tới sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận với các chuyên gia điện toán đám mây từ CMC Telecom. Tại đây, những giải pháp từ CMC Cloud sẽ giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình trình quản lý tài nguyên. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể đảm bảo hệ thống CRM của họ không gặp phải tình trạng quá tải hoặc gián đoạn ở một số thời điểm lưu lượng dữ liệu khách hàng tăng đột biến. Từ đó tối ưu trải nghiệm của khách hàng.

Bằng cách sử dụng mô hình quản trị khách hàng - CRM tích hợp công nghệ đám mây của CMC Cloud và phân tích các case study thành công, doanh nghiệp ngành sản xuất có thể định hình chiến lược cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng phù hợp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của an toàn thông tin trong hành trình cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng. Trong đó, CMC Cloud giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống CRM của doanh nghiệp. Điều này bao gồm cung cấp các giải pháp bảo mật toàn diện và sao lưu dữ liệu an toàn, nhanh chóng. Từ đó, doanh nghiệp ngành sản xuất có thể ngăn chặn rủi ro mất mát dữ liệu khách hàng, chủ động phòng trừ các mối đe dọa từ các tác nhân an ninh mạng nguy hiểm.

Hạ tầng Cloud ổn định, mạnh mẽ và đảm bảo an toàn cũng là ưu điểm khi tích hợp CRM với Cloud. Qua đó, kênh kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp được duy trì mượt mà, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Diễn giả là các chuyên gia hàng đầu về điện toán đám mây và CRM trong ngành sản xuất

Cũng tại sự kiện, doanh nghiệp tham gia có cơ hội “bỏ túi” thêm kinh nghiệm cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng từ bài học thực chiến của OMI Technology JSC - đơn vị sở hữu bộ giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh vượt trội.

“Để tạo ra được trải nghiệm khách hàng xuyên suốt và có chủ đích, cần một hệ thống quy trình chặt chẽ và hệ thống công nghệ hỗ trợ. CMC Telecom đặt mục tiêu này làm “kim chỉ nam”. Giải pháp hạ tầng CMC Cloud được thiết kế để cung cấp một nền tảng mạnh mẽ, linh hoạt và bảo mật, giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi tin rằng, điều này sẽ đóng góp vào sự thành công của chiến lược trải nghiệm khách hàng mà các doanh nghiệp sản xuất đang tìm kiếm”, đại diện CMC Telecom cho hay.

Trong vòng 3 năm, CMC Telecom đặt mục tiêu liên kết thương hiệu với trải nghiệm khách hàng vượt trội. Điều này được nhìn nhận thông qua 3 giá trị cốt lõi: luôn đồng hành, thấu hiểu và tin tưởng. Đồng thời, CMC Telecom liên kết trải nghiệm khách hàng với chiến lược chuyển đổi số. Các hành động cụ thể như: nâng cấp hệ thống CRM, nâng cao nhận thức của nhân sự về trải nghiệm khách hàng và thay đổi mô hình kinh doanh… được CMC Telecom đặc biệt chú trọng.

Thúy Ngà